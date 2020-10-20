Bütün sorumluluk üzerimizde

Avrupa’da yaşanan başarısızlıklar Şampiyonlar Ligi katılımını tehdit ediyor ve üzerimize büyük sorumluluk düştü. Ülke açısından her puan çok değerli. Üzerimize düşeni yapacağız
Giriş Tarihi: 20.10.2020ABONE OL
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Avrupa'dakien formda takımlardan biriolan Leipzig'e karşı hem fizikselhem mental hem de taktikselanlamda yapabileceğimizinen iyisini yapacağız" dedi. Ülke açısından her puanın çok değerli olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Türk futbolu ve bir yandan da kendimiz için oynayacağız. Türkiye'nin son yıllarda Avrupa'da yaşadığı başarısızlıklar, bir sonraki yıl için Şampiyonlar Ligi katılımını tehdit ediyor ve üzerimize büyük bir sorumluluk düştü. En zorgruptayız, bu gruptan çokyüksek bir puanla çıkmak zorancak üzerimize düşeni yapacağız. Oyuncularım ve ben, geçen seneki felsefenin aynısıyla bu sene de elimizden geleni yapacağız."
Nagelsmann'dan övgü
Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Başakşehir'e karşı çok zor bir maça çıkacaklarını söyledi. Alman çalıştırıcı daha önce iki kez Başakşehir'e rakip olduğunu vurgularken "Demba Ba'yı Hoffenheim zamanından tanıyorum, çok tecrübeli bir isim. Bize karşı çok motive başlayacaklardır. Alexander Sörloth, bizimle çok az idman yaptı" dedi.
3 eksik var
İSTANBUL ekibinin Leipzig kafilesinde sakatlığı nedeniyle 3 oyuncu yer alamadı. Nacer Chadli, Hasan Ali Kaldırım ve Okechukwu Azubuike kadroya dahil edilmezken takımda başka eksik bulunmuyor.