Bütün sorumluluk üzerimizde

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk,dedi. Ülke açısından her puanın çok değerli olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Türk futbolu ve bir yandan da kendimiz için oynayacağız. Türkiye'nin son yıllarda Avrupa'da yaşadığı başarısızlıklar, bir sonraki yıl için Şampiyonlar Ligi katılımını tehdit ediyor ve üzerimize büyük bir sorumluluk düştü.Oyuncularım ve ben, geçen seneki felsefenin aynısıyla bu sene de elimizden geleni yapacağız."Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Başakşehir'e karşı çok zor bir maça çıkacaklarını söyledi. Alman çalıştırıcı daha önce iki kez Başakşehir'e rakip olduğunu vurgularken "Demba Ba'yı Hoffenheim zamanından tanıyorum, çok tecrübeli bir isim. Bize karşı çok motive başlayacaklardır. Alexander Sörloth, bizimle çok az idman yaptı" dedi.İSTANBUL ekibinin Leipzig kafilesinde sakatlığı nedeniyle 3 oyuncu yer alamadı. Nacer Chadli, Hasan Ali Kaldırım ve Okechukwu Azubuike kadroya dahil edilmezken takımda başka eksik bulunmuyor.