Hayata döndü

Horozlar 22’de Subotic’le öne geçti. 45+1’de Rodallega 2’yi buldu. Candeias’ın 90’daki sayısı Gençler’e yetmedi
Giriş Tarihi: 20.10.2020ABONE OL
Süper Lig'de dün Yukatel Denizlispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Maçın 22. dakikasındaSubotic,kafa vuruşuylaDenizli'yi önegeçirdi. 45+1'de ise Rodallega,harika vuruşuyla farkı 2'yeçıkardı. 64'te Gençlerbirliği penaltı kazandı. Atışı kullanan Stancu, topu direğe nişanladı. Dönen topu ağlara gönderse de kurallara göre gol geçerli sayılmadı. 90'da Candeias,Başkent ekibini umutlandırdıama bu gol yeterli olmadı.