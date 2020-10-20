Hayata döndü

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Horozlar 22’de Subotic’le öne geçti. 45+1’de Rodallega 2’yi buldu. Candeias’ın 90’daki sayısı Gençler’e yetmedi

Giriş Tarihi: 20.10.2020 ABONE OL
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Süper Lig'de dün Yukatel Denizlispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Maçın 22. dakikasında Subotic, kafa vuruşuyla Denizli'yi öne geçirdi. 45+1'de ise Rodallega, harika vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. 64'te Gençlerbirliği penaltı kazandı. Atışı kullanan Stancu, topu direğe nişanladı. Dönen topu ağlara gönderse de kurallara göre gol geçerli sayılmadı. 90'da Candeias, Başkent ekibini umutlandırdı ama bu gol yeterli olmadı.

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