Locada saldırı

Süper Lig'de taraftar, localara seyirci alınması kararı sonrası uzun aradan sonra tribüne girdi ama ortalık kan gölüne döndü. Kayserispor ile Sivasspor'un (1-3) mücadelesinde Kayseri Başkanı Berna Gözbaşı'nın ailesinin bulunduğu locaya saldırı gerçekleşti.Saldırı sırasında locada bulunan Berna Gözbaşı'nın kızının ise baygınlık geçirip, tedavi altına alındığı kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalanırken, emniyette işlemleri gerçekleştirildi. Kulüpler Birliği'nin yanı sıra Süper Lig temsilcileri bireysel olarak da olayları kınadı.Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği, yaşanan olayı kınadı. Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak konunun takipçisi olacağız" denildi. TFF de, "Türk sporunda asal görmek istemediğimiz bu tür olayların karşısında olduğumuzu vurguluyor, bu vahim olayı kınıyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili işlemler Emniyet güçleri tarafından sürdürülürken, Federasyon olarak elimizdeki tüm bilgi, belge ve görüntüleri, savcılık ve Emniyet yetkillierine ulaştıracağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" açıklamasını yaptı.Kayserispor ise önce, "Berna Gözbaşı'nın kardeşi Ozan Gözbaşı'nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri "Kayserispor taraftarı" olarak görmemiz mümkün değildir. Yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp akşam saatlerinde ise, "Bu üzücü olaya neden olan kişiler Berna Gözbaşı ile bir araya gelmiş ve sorun giderilmiştir" ifadelerini kullandı.