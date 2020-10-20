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PSG maçı saat kaçta, ? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi’nde gecenin en önemli maçlarından bir tanesi olacak olan PSG Manchester maçı, temsilcimiz Başakşehir’in olduğu grubun bir diğer maçı olarak öne çıkıyor. Futbolseverler karşılaşma öncesi, ‘, ?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte PSG Manchester United maçı yayın kanalı, saatine ilişkin bilgiler…

Giriş Tarihi: 20.10.2020 16:53 ABONE OL
PSG Manchester United maçı saat kaçta, ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain Manchester United maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam, geçen senenin finalisti PSG, İngiliz devi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. H grubundaki diğer maçta ise temsilcimiz Başakşehir Almanya temsilcisi Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmalar öncesi futbolseverler 'PSG Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte PSG Manchester United maçı yayın kanalı, saatine ilişkin bilgiler…

PSG MANCHESTER UNİTED NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam başlayacak. Gecenin en dikkat çeken maçı ise, PSG Manchester United maçı oldu. Peki, PSG Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İşte detaylar;

PSG MANCHESTER UNITED NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam başlıyor. Devler Ligi'nde Fransız temsilcisi Paris Saint Germain, İngiliz rakibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. 20 Ekim 2020 Salı günü Paris Parc des Prince (Prensler Parkı) Stadyumu'nda oynanacak mücadelede başlama düdüğü saat 22.00'de çalacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ / H GRUBU 1. HAFTA

MAÇ: Paris Saint Germain - Manchester United

STAT: Paris Parc des Prince Stadyumu

TARİH: 20 Ekim 2020 Salı günü

SAAT: 22.00

YAYIN: Bein Sports 2

HAKEMLER: Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto del Palomar

PSG MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Avrupa futbolunun iki dev kulübünü karşı karşıya getirecek Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain - Manchester United maçı, yayıncı kuruluş Bein Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.

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PSG Manchester United maçı saat kaçta, ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain Manchester United maçı hangi kanalda?
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