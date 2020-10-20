Sumudica PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın "cezaya uyulmaması" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.



TFF Hukuk Müşavirliği, 20 Ekim 2020 tarihli sevk kararlarını açıkladı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "cezaya uyulmaması" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Cristian Sapunaru ve Fatih Karagümrük futbolcusu Jimmy Durmaz ise "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edilen isimler oldu.

TFF'nin Süper Lig kulüpleriyle ilgili yaptığı sevk bildirimleri şu şekilde:



1- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü futbolcusu CRISTIAN-IONUT SAPUNARU'nun 17.10.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 18.10.2020 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü idarecisi EMİN MURAT SÜĞLÜN'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca ile 18.10.2020 tarihinde medyada yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü görevlisi SERVET ÇAVUŞOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu ERSAN ADEM GÜLÜM'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu SIDNEY SAM'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 19.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 18.10.2020 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi, Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2 maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu MARIUS NİNEL ŞUMUDICA'nın aynı müsabakadaki "cezaya uyulmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi ve 98/1 maddeleri uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca 20.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü antrenörü ŞENER GENÇTÜRK'ün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü yardımcı antrenörü MARIUS STEFAN ŞUMUDICA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46 maddesi, Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/1 ve 9/2 maddeleri ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca 20.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak olarak PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü yardımcı antrenörü ERDAL GÜNEŞ'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46 maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü futbolcusu JAKUP JIMMY DURMAZ'ın 18.10.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 19.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.