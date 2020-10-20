Ağaoğlu’ndan flaş sözler! “Vitor Hugo’nun bonservisi...”

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla yeni transferler Vitor Hugo ve Djaniny Semedo için tesislerde imza töreni düzenlendi. Özellikle Palmeiras'tan alınan 29 yaşındaki stoper Hugo için çok uğraştıklarını söyleyen Ağaoğlu, "Görev süremiz içinde bütçe limitlerimizi en fazla zorlayan oyuncu oldu. Oyuncu olarak değil ama bonservis ücreti olarak. Uzun pazarlıklardan sonra hem oyuncu alacağı ücreti düşürdü hem de kulübü ciddi bir indirim yaptı. Kendisi uzun süre çaba sarf etti gelmek için. Tüm kamuoyunun da bildiği şekilde Trabzonspor Kulübü transfer ettiği tüm futbolcuların ücretlerini ve bonservis bedellerini çok açık olarak paylaşan bir kulüptür" dedi.



DJANİNY'Yİ HUKUKÇULARA SORDUK

Al-Ahli'den kadroya katılan ve Suudi kulübünün evrakları göndermemesi nedeniyle geçici lisans çıkarılan 29 yaşındaki forvet Djaniny Semedo'nun transfer sürecini de anlatan Başkan, "Hukuki anlamda bir takım soru işaretleri olduğu için transferi biraz gecikmeli gerçekleştirdik. Hem yurt dışındaki hem de bünyemizdeki hukukçulardan görüş aldık. Trabzonspor Kulübü'nün oyun sistemine uyum göstereceğine ve kariyerindeki başarıları burada devam ettireceğine inandığımız bir oyuncumuz" ifadesini kullandı.