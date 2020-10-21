İki kulüpte 20 vaka

Futbol sahalarında Koronavirüs hız kesmiyor… Süper Lig temsilcisi Hatay'ın iki maçı vaka sayılarının çokluğu nedeniyle ertelenirken dün de Ankaragücü ve Altay'dan kötü haber geldi. Süper Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nde 4'ü futbolcu, biri personel 5 kişinin testi pozitif çıkarken tedavi ve karantina sürecinin başladığı belirtildi. TFF 1. Lig ekibi Altay ise 8'i futbolcu, teknik direktör Yücel İldiz de dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personelin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. İzmir ekibi bugün Altınordu ile karşılaşacak.