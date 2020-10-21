Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İki kulüpte 20 vaka

İki kulüpte 20 vaka

’nde 5, ’da 15 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
İki kulüpte 20 vaka
Futbol sahalarında Koronavirüs hız kesmiyor… Süper Lig temsilcisi Hatay'ın iki maçı vaka sayılarının çokluğu nedeniyle ertelenirken dün de Ankaragücü ve Altay'dan kötü haber geldi. Süper Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nde 4'ü futbolcu, biri personel 5 kişinin testi pozitif çıkarken tedavi ve karantina sürecinin başladığı belirtildi. TFF 1. Lig ekibi Altay ise 8'i futbolcu, teknik direktör Yücel İldiz de dahil olmak üzere 3 teknik heyet, 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personelin test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. İzmir ekibi bugün Altınordu ile karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...
1 bardağı vücuttaki bütün yağı ve şekeri yakıyor!
SON DAKİKA HABERİ: Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı! Ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu nasıl, hastalığı ne, son durum ne?
MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 20 Ekim 2020 MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isimler...
SON DAKİKA! Karabağ'ın kalbine giden Suşa'dan kritik haber geldi
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün düşüşte! 20 Ekim 2020 canlı ve güncel 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 20 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs aşısı ile ilgili umut veren gelişme! Aşı çalışmalarında sona gelindi...
SON DAKİKA HABERİ: Gerçekleri Esra Erol ortaya çıkardı! Eşine kuaföre gidiyorum diyerek evden kaçan kadın, başkasıyla davullu zurnalı düğün yaptı!
SON DAKİKA- 5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? Diğer sınıflar ne zaman okula gidecek, okullar açılacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
İki kulüpte 20 vaka
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA