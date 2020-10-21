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2-2 | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde , sahasında 'ı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan maç 2-2 sona erdi. 84. dakikada geriye düşen İtalyan ekibi, Lukaku'nun 90. dakikada attığı golle umutlandı. 6 dakika uzatmanın oynandığı karşılaşmada gol bulamayan Inter, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 00:36 Son Güncelleme: 22.10.2020 00:42 ABONE OL
Inter 2-2 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ı konuk eden Inter, rakibine diş geçiremedi. Zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta İtalyan ekibi, 49'da Romelu Lukaku'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Pes etmeyen Almanlar, 63'te Ramy Bensebaini'nin penaltı golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1. 84'te bu kez Jonas Hofmann sahneye çıkarak Gladbach'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Ancak maçta son sözü yine Lukaku söyledi. Belçikalı yıldız, 90. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak Inter'i yenilgiden kurtardı: 2-2.

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Inter 2-2 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU
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