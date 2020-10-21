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İşte için istenen bonservis!

basını, dünya devlerinin yakından takip ettiği için 'un belirlediği bonservis bedelini duyurdu. Buna göre Merih, 50-60 milyon euro'dan aşağı bir bedele satılmayacak.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 00:58 Son Güncelleme: 22.10.2020 01:17 ABONE OL
İşte Merih Demiral için istenen bonservis!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Dinamo Kiev'i 2-0'la geçen Juventus'ta, oyuna 19. dakikada giren temsilcimiz Merih Demiral, karşılaşmada gösterdiği performansla gündeme oturmuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Juventus'un resmi sosyal medya hesaplarından 22 yaşındaki stoperle ilgili paylaşımlar yapılırken, siyah-beyazlı kulüp Demiral için "Duvar" ifadesini kullandı.

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i kadrosunda bulunduran İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, yaz transfer döneminde Merih Demiral için de nabız yoklamış ve Çizme ekibine 35 milyon euro'luk bir teklif iletmesine rağmen renklerine bağlayamamıştı.

LEICESTER'IN ISRARI SÜRÜYOR!

İtalyan basınındaki haberlere göre; Leicester City, Merih Demiral'dan vazgeçmiş değil... Ada temsilcisinin genç stoper için devre arasında Juve'ye yeni bir teklif yapılacağı iddia edildi.

Tottenham, Manchester United ve Atletico Madrid'in de radarında olan Merih Demiral'ın 50-60 milyon euro'dan aşağı satılmayacağı belirtildi.

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İşte Merih Demiral için istenen bonservis!
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