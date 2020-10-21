Kaptanlar kamarası

Sezona 5 maçta 11 puanla etkili başlayan Fenerbahçe'de, yeni transferlerle birlikte takımdaki tecrübeli oyuncu sayısı da arttı. Sarılacivertlilerde 10 tane kaptanlık yapmış veya yapmakta olan oyuncu oldu. Bu tecrübe farkı, ligin ilk 5 maçında Kanarya'yı Süper Lig'de zirveye yaklaştırdı. Fenerbahçe'yeher iki takımda da kaptanlık seviyesinde isimlerdi.Gustavo ise ikinci kaptan. Sosa Trabzonspor'da, Pelkas ise PAOK'ta bu görevi yürütüyordu. Ozan Tufan Türkiye, Samatta Tanzanya, Valencia Ekvador, Tisserand Demokratik Kongo milli takımlarının kaptanlığını yürütüyor. Genç yetenek Ömer Faruk Beyaz ise genç milli takımlarda kaptanlık seviyesinde görev yaptı. Kısacası Fenerbahçe,Gökhan Gönül....... (1. kaptan)Luiz Gustavo......... (2. kaptan)Caner Erkin............ (Fenerbahçe-Beşiktaş)Jose Sosa............... (Trabzonspor)Dimitris Pelkas...... (PAOK)Ozan Tufan........... (A Milli Takım-Fenerbahçe)Ally Samatta......... (Tanzanya Milli Takımı)Enner Valencia...... (Ekvador Milli Takımı)Marcel Tisserand.. . (D.Kongo Milli Takımı)Ömer Faruk Beyaz.(Genç Milli Takım)