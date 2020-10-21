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Kaptanlar kamarası

Sarı-lacivertlilerde aktif olarak kaptanlık yapan isimlerin yanında, milli takımlarda bu görevi üstlenen ve geldikleri kulüpte pazu bandı takan 10 isim bulunuyor

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 21.10.2020 ABONE OL
Kaptanlar kamarası
Sezona 5 maçta 11 puanla etkili başlayan Fenerbahçe'de, yeni transferlerle birlikte takımdaki tecrübeli oyuncu sayısı da arttı. Sarılacivertlilerde 10 tane kaptanlık yapmış veya yapmakta olan oyuncu oldu. Bu tecrübe farkı, ligin ilk 5 maçında Kanarya'yı Süper Lig'de zirveye yaklaştırdı. Fenerbahçe'ye Beşiktaş'tan gelen Gökhan ve Caner her iki takımda da kaptanlık seviyesinde isimlerdi. Gökhan şu anda Fenerbahçe'nin 1. kaptanı konumunda. Gustavo ise ikinci kaptan. Sosa Trabzonspor'da, Pelkas ise PAOK'ta bu görevi yürütüyordu. Ozan Tufan Türkiye, Samatta Tanzanya, Valencia Ekvador, Tisserand Demokratik Kongo milli takımlarının kaptanlığını yürütüyor. Genç yetenek Ömer Faruk Beyaz ise genç milli takımlarda kaptanlık seviyesinde görev yaptı. Kısacası Fenerbahçe, yoğun transfer döneminin ardından takıma tecrübe kattı.

İŞTE KAPTANLAR
Gökhan Gönül....... (1. kaptan)
Luiz Gustavo......... (2. kaptan)
Caner Erkin............ (Fenerbahçe-Beşiktaş)
Jose Sosa............... (Trabzonspor)
Dimitris Pelkas...... (PAOK)
Ozan Tufan........... (A Milli Takım-Fenerbahçe)
Ally Samatta......... (Tanzanya Milli Takımı)
Enner Valencia...... (Ekvador Milli Takımı)
Marcel Tisserand.. . (D.Kongo Milli Takımı)
Ömer Faruk Beyaz.(Genç Milli Takım)

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