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Karabağ maçlarını 'de oynamak istiyor

'da yaşanan gelişmeler nedeniyle , ve 'da tüm uluslararası maçları ikinci bir karara kadar askıya almıştı. 'nde temsilcimiz ile aynı grupta yer alan Azerbaycan ekibi Karabağ, bu durumdan dolayı maçlarını 'de oynamak istiyor. Karabağ Futbol Kulübünün sportif direktörü , "Son kararı UEFA verecek. Fakat biz karşılaşmaların kardeş ülke Türkiye'de oynanmasını istiyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 11:57 ABONE OL
Karabağ maçlarını Türkiye'de oynamak istiyor

Azerbaycan'ın Karabağ Futbol Kulübü UEFA Avrupa Ligi maçlarını Türkiye'de oynamak istiyor.

Azerbaycan'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçlarının ikinci bir karara kadar askıya alındığı, karşılaşmaların başka ülkelerde oynanacağını belirtildi.

Karabağ'ın iç saha maçları için şimdilik Macaristan, Polonya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin önerildiğini aktaran sportif direktör Emrah Çelikel, "Biz de UEFA'ya alternatifler sunacağız. Bunların arasında Türkiye de var. Tercihimiz maçların Türkiye'de oynanması." ifadelerini kullandı.

"SON KARARI UEFA VERECEK"

Karabağ Kulübü Basın Sözcüsü Nurlan İbrahimov ise "Son kararı UEFA verecek. Fakat biz karşılaşmaların kardeş ülke Türkiye'de oynanmasını istiyoruz." diye konuştu.

UEFA, Dağlık Karabağ'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Ermenistan ve Azerbaycan'da oynanacak kulüp ve milli olmak üzere tüm uluslararası müsabakaları ikinci bir karara kadar askıya almıştı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yer alan Karabağ, ilk iç saha maçını 29 Ekim'de İspanya'nın Villarreal takımı ile yapacak. Karabağ'ın gruptaki diğer rakipleri ise Demir Grup Sivasspor ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv.

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Karabağ maçlarını Türkiye'de oynamak istiyor
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