F.Bahçe Trabzon maçı Cüneyt Çakır’ın

Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalacak. Ülker Stadı'nda pazar günü 19.00'da oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. 4. hakem ise Alper Çetin...iki takım arasında en son 16 Haziran'da Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını yönetmiş, Trabzon 3-1 kazanıp finale çıkmıştı. Tecrübeli hakem bu sezon Trabzon- Beşiktaş, Antalya-Denizli ve Kayseri-Sivas maçlarında VAR, Kasımpaşa- G.Saray, Malatya-Göztepe karşılaşmasında ise orta hakemdi.