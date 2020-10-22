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Geriledik! İşte yeni sıralaması

Avrupa'da ülkemizi temsil eden ve , ilk maçlarında sahadan mağlup ayrıldı. Bu doğrultuda 'nde elemelerde 'ı geçen Rangers'ın grupta galibiyet almasıyla İskoçya sıralamada önümüze geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 01:43 Son Güncelleme: 23.10.2020 01:48 ABONE OL
Geriledik! İşte yeni UEFA sıralaması

2021/2022 sezonundan itibaren Türkiye Süper Ligi'nin şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynamak zorunda kalabilir. Türk futbolu için bu tehlike çanları aslında uzun süredir devam ediyor. Avrupa'da oynayan futbolcularımızın bireysel performansları artsa da hem Milli Takım'ın hem de kulüp takımlarımızın Avrupa performansları iyi değil. Tüm bu sonuçlar doğrultusunda Türkiye'nin ülke puanı da giderek düşüyor.

2 ÖN ELEME OYNAYABİLİRİZ

Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in Leipzig'e, UEFA Avrupa Ligi'nde de Sivasspor 'un Villarreal'e kaybetmesiyle ülke puanı sıralamasında bir basamak daha geriye gittik. Glasgow Rangers'ın Belçika'da Standart Liege deplasmanında kazanması İskoçların önümüze geçmesine sebep oldu. Ön eleme oynamanın dışında eğer Türkiye, ülke puanı sıralamasında bu sezonu şu an bulunduğu 13. sırada tamamlarsa 2021/2022 şampiyonu Devler Ligi'ne direkt katılmak bir yana, 2 ön eleme turu oynamak zorunda kalacak.

Sıralama şu şekilde

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Geriledik! İşte yeni UEFA sıralaması
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