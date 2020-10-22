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İşte Riva zirvesinin sonuçları

Toplam 4 saat süren toplantıda zaman zaman tartışmalar yaşandı. Yabancı kuralı yeniden masaya gelirken, kulüpler tribünlere %30 seyirci alınmasını istedi. Yayın krizi ise yine çözülemedi

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
İşte Riva zirvesinin sonuçları
TFF ile kulüpler birliği dün Riva'da 4 saat süren bir toplantı yaptı. Toplantıya kulüp başkanları ve yöneticileri katıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yerine sarı-lacivertlileri Alper Pirşen temsil etti. Zaman zaman hararetli tartışmaların yaşandığı zirvede şu konular masaya yatırıldı.
1-LOCALARIN yüzde 50'sinin açılmasının ardından kulüpler, TFF'den lig, kupa ve Avrupa'da tribünlere de % 30 seyirci alınmasını istedi. Bu konuda tartışmalar yaşandı. Özellikle son zamanlarda vaka sayısının artmasından dolayı %30 taraftar isteğini TFF, Sağlık Bakanlığı'na sorma kararı aldı.
2-YAYINCI kuruluş ile 1.5 aydır süren pazarlıklarda sonuç alınamadı. 21 kulüp, yayıncı kuruluşun son olarak 2.3 milyar TL önerisini kabul etmedi ve TFF'den anlaşmadaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi istendi. Yayıncı kuruluşun ödemesi gereken rakam bilindiği gibi 3 milyar TL idi... TFF ise yayıncı kuruluşa ihtarname çekildiğini kulüplere bildirdi.
3-PANDEMİ nedeniyle TFF'nin rafa kaldırdığı yabancı kuralı yeniden masaya geldi. Kulüpler, yabancı sayısının tekrar gözden geçirilmesini talep etti. TFF, "Biz yabancı kuralını pandemi nedeniyle erteledik. Ancak 21 kulübün imzasıyla başvuru yaparsanız değerlendiririz" dedi. Daha önce açıklanan yeni kurala göre 14 yabancı ile sözleşme imzalanacak ancak 8 yabancı ilk 11'de yer alacaktı.
4-TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı, kulüpler yasasındaki bazı maddelerin değişmesiyle ilgili ortak çalışma kararı aldı. Bu konuda özel komisyon oluşturulacak. Yeni spor yasasının, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile de istişare edildiği öğrenildi.

Kamışlı, Pirşen ve Saraç tartıştı
RIVA'DAKI toplantıda TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, F.Bahçeli yönetici Alper Pirşen ile Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç arasında sözlü tartışma yaşandı. Pirşen'in üslubundan rahatsız olan Kamışlı uyarılarda bulundu. Saraç da Erhan Kamışlı'ya "Siz de böyle konuşamazsınız" dedi. Diğer yönetici ve başkanların araya girmesiyle tartışma sonlandı.

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İşte Riva zirvesinin sonuçları
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