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Kanatsız

Lens ve Boyd’un lisansı askıya alındı. N’Koudou, Hasic ve Atakan’ın sakatlıkları var. Ghezzal ise henüz hazır değil. Denizlispor maçı öncesi sadece problemsiz

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Kanatsız Kartal
Sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Denizlispor maçıyla tırmanışa geçmeyi hedefliyor. Ancak siyah-beyazlılar, karşılaşma öncesi önemli bir problem yaşıyor. Lige 7 kanat oyuncusu ile giren Kartal'ın elinde sadece bir sağlam isim kaldı, o da Gökhan Töre... Yabancı kontenjanı nedeniyle Jeremain Lens ve Tyler Boyd'un lisansını askıya aldıktan sonra kanatlarda kullanabileceği 5 futbolcusu olan Beşiktaş, uzun süredir sakatlığı bulunan N'Koudou'dan yararlanamıyor.

HASİC VE ATAKAN'IN YETİŞMESİ ZOR
Bu da yetmezmiş gibi Ajdin Hasic ve Atakan Üner'den can sıkan haber geldi. İki futbolcunun devam eden ağrıları nedeniyle Denizlispor maçına yetişmelerinin zor olduğu belirtildi. Hasic'in sol uyluk üst adalesinde, Atakan'ın sağ diz arka adalesinde problem var. Leicester City'den kalan sakatlığını henüz yeni atlatan Rachid Ghezzal'ın ise 90 dakika boyunca tam randımanla oynamasının mümkün olmadığı ve kısa süreli şans bulabileceği ifade edildi.

BİR GÖRÜŞ:
Fatih DOĞAN
Rıdvan sol öne geçebilir
N'Koudou'ya güvenip yola çıkılmayacağı görüldü, bir var bir yok. Bu yüzden Boyd mu yoksa N'Koudou mu dendiğinde yeteneğinden değil ama sakatlık durumunu göze alarak 'ABD'li futbolcuya lisans çıkarılması daha iyi olur' demiştim. Kanatları kırık Kartal'ın uzun süre nasıl uçacağı soru işareti. Zaman zaman Aboubakar sola çekilebilir. Güven'e daha çok şans verilebilir. Mevcut şartlarda ise Rıdvan'ı sol açığa alıp N'Sakala'nın önünde oynatırım. Çünkü 19 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın hücum gücüne katkı sağlayabilecek yeteneğe sahip.

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