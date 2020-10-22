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'in Yeni adresi belli oldu! ...

Son dakika haberleri... 'de gösterdiği performans ile aldığı ücret sürekli gündem konusu olan ve kadrolarına dahil edilmedi. Ocak ayına kadar forma giyme şansı bulunmayan yıldız ismin ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor ve adı Fenerbahçe ile anılıyor. Özil'in yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 09:19 Son Güncelleme: 22.10.2020 09:47 ABONE OL
Mesut Özil'in Yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe...

İngiliz ekibi 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 'in MLS ekiplerinden DC United'a olabileceği iddia edildi.

Mesut Özil'in Yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe...

Türk asıllı Alman futbolcu 'in 'dan ayrılıp MLS ekiplerinden DC United'a olabileceği konuşuluyor.

Mesut Özil'in Yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe...

32 yaşındaki yıldız futbolcu, 'ın ve kadrolarına dahil edilmedi.

Mesut Özil'in Yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe...

İngiliz basını yıldız futbolcunun Ocak ayında takımdan ayrılabileceğini iddia etti.

Mesut Özil'in Yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe...

Daily Star'ın haberine göre, MLS ekiplerinden DC United, ile ilgileniyor.

Mesut Özil'in Yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe...

Ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali bulunan oyuncunun kariyerine ABD'de devam edebileceği konuşuluyor.

Mesut Özil'in Yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe...

UZUN SÜREDİR FORMA GİYEMİYOR
, Mart ayından bu yana herhangi bir maçta forma şansı bulamadı.

Mesut Özil'in Yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe...

Öte yandan 'in dışında Sokratis Papastathopoulos'un da takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

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Mesut Özil'in Yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe...
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