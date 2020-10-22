Nwakaeme hırs küpü

TRABZONSPOR'UNNijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, ülkesinden Türkiye'ye dönüşünde bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle geçen hafta 2-0 kaybedilen Başakşehir maçında forma giyememişti. Tecrübeli futbolcu dün ise takımla ilk idmanına çıktı.31 yaşındaki sol kanat, Fenerbahçe karşılaşması için hazır bir görüntü sergiledi. Bu sezon başlangıcından beri ailesiyle görüşemediği için mutsuz olan Nwakaeme, bu durumu da atlatıp eski günlerine geri döndü.