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yolunda!

İtalyan devi , ara dönemi için listesini belirledi. Geçtiğimiz sezon, A formamızı giyen 'ı transfer eden Juve şimdi de gözünü 'a dikti.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 18:51 Son Güncelleme: 22.10.2020 18:55 ABONE OL
Ozan Kabak Juventus yolunda!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli oyuncu için Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin hazırladığı teklif zorunlu satın alma maddesi içeriyor.

22 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Buna göre Paratici, Alman kulübüne bir sezonluk kiralamanın sonunda 22 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi içeren bir teklif hazırladı.

Milan bu transferde artık geride kalırken, Juventus'un teklifinin ise Schalke 04 yönetimi tarafından çekimserlikle karşılandığı belirtildi.

TAKIM ARKADAŞI OLACAKLAR
Juventus'un transferi sonuçlandırması halinde Ozan Kabak, Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olacak.

2000 jenerasyonunun bir parçası olan Ozan Kabak, Galatasaray altyapısından çıktıktan sonra özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. İlk olarak Stuttgart'ın yolunu tutan yıldız stoper, Schalke 04'e yaptığı transfer sonrası Bundesliga'da kariyerine devam ediyor.

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Ozan Kabak Juventus yolunda!
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