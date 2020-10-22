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Teknik Direktörü : Milli maç gibi oynayacağız

Teknik Direktörü iddiali konuştu: “Villarreal grubun favorisi ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Mazeretimiz olamaz. için kazanmalıyız”

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Milli maç gibi oynayacağız
Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında bugün İspanya temsilcisi Villarreal'e konuk olacak. 11 yıl sonra yeniden Avrupa kupalarında mücadele edecek olan kırmızı- beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay, işlerinin zor olduğunu ancak takımına güvendiğini söyledi. Villerreal'in grubun favorisi olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Biz defans yapmak değil top oynamak istiyoruz. Kolay olmayacağını biliyoruz. Grubun favorisi Villarreal gözüküyor ama biz de en kötü 2. olmak için elimizden geleni yapacağız. Futbolcu arkadaşlarımızın hedefleri için de çok önemli böyle maçlar. Türkiye için de çok önemli, kazanmalıyız. Milli maç gibi oynayacağız. Mazeretimiz olamaz" ifadelerini kullandı.

SUMUDİCA ETİK KURULU'NA VERİLDİ
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Etik Kurulu'na sevk edildi. Rumen çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada iki menajerin kendisine bir oyuncunun transferine onay vermesi karşısında rüşvet teklif ettiğini söylemişti. TFF yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Sumudica'nın "Genel Yükümlülük" ve "Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma" yükümlüklerine aykırı davranışı nedeniyle Etik Kurulu'na verildiğini bildirdi.

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Milli maç gibi oynayacağız
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