Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Milli maç gibi oynayacağız

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında bugün İspanya temsilcisi Villarreal'e konuk olacak. 11 yıl sonra yeniden Avrupa kupalarında mücadele edecek olan kırmızı- beyazlı ekipte teknik direktör Rıza Çalımbay, işlerinin zor olduğunu ancak takımına güvendiğini söyledi. Villerreal'in grubun favorisi olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı,Futbolcu arkadaşlarımızın hedefleri için de çok önemli böyle maçlar. Türkiye için de çok önemli, kazanmalıyız.ifadelerini kullandı.Gaziantepeknik Direktörü Sumudica, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Etik Kurulu'na sevk edildi. Rumen çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada iki menajerin kendisine bir oyuncunun transferine onay vermesi karşısında rüşvet teklif ettiğini söylemişti. TFF yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Sumudica'nın "Genel Yükümlülük" ve "Etik İlkelerine Aykırı Açıklamalardan Kaçınma" yükümlüklerine aykırı davranışı nedeniyle Etik Kurulu'na verildiğini bildirdi.