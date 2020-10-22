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1-4 Lille | MAÇ SONUCU

'nde milli yıldızlarımızın formasını terlettiği Lille, deplasmanda ile karşılaştı. 10 kişi kalan rakibine karşı 1-0'ı tutamayan Lille, golü yiyince açıldı. 'nın hattrick yaptığı maçı Fransız ekibi 4-1 kazanmasını bildi.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 00:28 Son Güncelleme: 23.10.2020 00:43 ABONE OL
Sparta Prag 1-4 Lille | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Sparta Prag sahasında Fransız ekibi Lille'i ağırladı. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de forma giydiği Lille mücadeleyi 4-1 gibi net bir skorla kazanırken Fransız ekibinin 3 golünü Yusuf Yazıcı kaydederek hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Zeki Çelik mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlarken, Burak Yılmaz 63. dakikada David'in yerine karşılaşmaya dahil oldu. Öte yandan ev sahibi ekipte Krejci 23. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu skorla Lille gruptaki ilk maçında hanesine 3 puan yazdırarak liderliğe yükseldi. Grubun bir diğer maçında ise Celtic'in konuğu Serie A'nın köklü kulübü Milan'dı. Karşılaşma konuk ekip Milan'ın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İlk maçlar sonrası H Grubu'nda sıralama şöyle oldu. 1. Lille (3 Puan), 2. Milan (3 Puan), 3. Celtic (0 Puan), 4. Sparta Prag (0 Puan)

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Sparta Prag 1-4 Lille | MAÇ SONUCU
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