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Teknik Direktörü 'un planı hazır!

Son dakika haberleri... 'in altıncı haftasında deplasmanında sahaya çıkacak olan Trabzonspor'dan hazırlıklar sürüyor. Lige istediği gibi başlayamayan bordo mavili takım bu maça büyük önem veriyor. Trabzonspor Teknik Direktörü , Fenerbahçe planını hazırladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 10:58 Son Güncelleme: 22.10.2020 10:59 ABONE OL
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un Fenerbahçe planı hazır!

'da , karşısında mutlaka 3 puan istediklerini belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un Fenerbahçe planı hazır!

Rakibin bu sezonki maçlarını takip eden İngiliz çalıştırıcı, orta sahayı kalabalık tutmaları gerektiğini söyledi. 48 yaşındaki teknik adam sarı-lacivertlilere boş alan bırakılmamasını istedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un Fenerbahçe planı hazır!

Newton, sezona iyi başlayamayan Abdülkadir Ömür ile birebir görüşerek onu motive etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un Fenerbahçe planı hazır!

A.Ömür'e "Çok yeteneklisin. Seni bir bölgeyle sınırlamak istemiyorum. Aklını kullan ve serbest oynayarak kendine boşluklar oluştur" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un Fenerbahçe planı hazır!

Fotomaç'ın haberine göre İngiliz hoca hücumda A.Ömür, Nwakaeme ve Afobe üçlüsüyle Kanarya'yı avlamayı hedefliyor. Nwakaeme'nin dönüşü de moral oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un Fenerbahçe planı hazır!

TAKIM HALİNDE BASKI
Newton, F.Bahçe'nin güçlü orta saha kurgusunu bozmak için takım halinde pres uygulatacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un Fenerbahçe planı hazır!

İngiliz çalıştırıcı "Hücumdakiler basarken orta saha ve defans da ileri doğru yaklaşsın. Mesafe daraltarak rakibe top yaptırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un Fenerbahçe planı hazır!

Oyunculardan sadece tek bir oyuncuya odaklanmamalarını, çevre kontrolünü iyi yapmalarını istedi.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un Fenerbahçe planı hazır!
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