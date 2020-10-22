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Tuzlaspor: 2 - Ankaraspor: 0 | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 6. haftasında maçında Tuzlaspor, sahasında Ankaraspor'u Aldin Cajic ve Matej Pucko'nun golleriyle 2-0 yendi. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:07 Son Güncelleme: 22.10.2020 16:07 ABONE OL
Tuzlaspor: 2 - Ankaraspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 6. haftasında maçında Tuzlaspor, sahasında Ankaraspor'u Aldin Cajic ve Matej Pucko'nun golleriyle 2-0 yendi.

Tuzlaspor: 2 - Ankaraspor: 0

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ramazan Keleş, Muhammet Yumak, Selahattin Altay

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya (Dk. 78 Segbefia), Cajic, Aykut Çeviker, Aosman (Dk. 71 Ahmet Yazar), Thuram, Pucko (Dk. 86 Özgürcan Özcan)

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Levent Gülen, Gökhan Akkan, Mete Çelik, Halil İbrahim Esen, Doğukan Efe (Dk. 33 Barış Zeren), Mbamba (Dk. 61 Bulbwa), Beykan Şimşek, Umar (Dk. 46 Hacı Ömer Doğru), Erdem Çetinkaya (Dk. 19 Engin Bekdemir)

Goller: Dk. 27 Cajic, Dk. 58 Pucko (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Yohou, Dk. 81 Erdem Özgenç (Tuzlaspor), Dk. 65 Hacı Ömer Doğru (Ankaraspor)

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Tuzlaspor: 2 - Ankaraspor: 0 | MAÇ SONUCU
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