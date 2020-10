Ülke futbolu için güzel

Kalesinde ortaya koyduğu performansla F.Bahçe'nin zirve yarışında olmasında büyük pay sahibi olan Altay Bayındır, Trabzonspor ile oynanacak zorlu mücadele öncesi basının sorularını yanıtladı., Trabzonspor karşılaşması ve rakibin'la kıyaslanması için şunları söyledi: "Geçen hafta Göztepe maçı oynadık. Bu hafta da Trabzonspor… Hiçbir farkı yok. Her maç önemli. Uğurcan Çakır ile rekabete sokulmamız da ülke futbolu için gayet güzel şeyler."Teknik direktör Erol Bulut'un takıma kattıkları hakkında konuşan Bayındır,Kardeşi için sahada herkesin mücadele etmesi gerekir. İlerleyen haftalarda bu artacaktır.dedi. Kafasında sadece F.Bahçe olduğunun altını çizen Altay, "Uzun vadeli plan yapmam" diye konuştu."Eleştirilere her zaman açık bir insanım. Ancak çok da dikkate almadan hocalarımızın söylediği sözler dahilinde çalışıp, sahaya odaklanıp 'nasıl gelişebilirim'e odaklanmış haldeyim. Önemli olan insanın kendisini bilmesi. Kendimde eksik hissettiğim bir şey yok.""Kişisel gelişim kitapları okuyorum ama her türlü bilgiye açık biriyim. Bilgi öğrenmek önemli bir şey."