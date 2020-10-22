Ülke futbolu için güzel

Kalesinde ortaya koyduğu performansla F.Bahçe'nin zirve yarışında olmasında büyük pay sahibi olan Altay Bayındır, Trabzonspor ile oynanacak zorlu mücadele öncesi basının sorularını yanıtladı. Ümit Milli Takım kalesinide koruyan 22 yaşındaki gençeldiven, Trabzonspor karşılaşması ve rakibin 24 yaşındaki kalecisiUğurcan Çakır'la kıyaslanması için şunları söyledi: "Geçen hafta Göztepe maçı oynadık. Bu hafta da Trabzonspor… Hiçbir farkı yok. Her maç önemli. Uğurcan Çakır ile rekabete sokulmamız da ülke futbolu için gayet güzel şeyler."
KARDEŞI İÇİN SAHADA HERKES MÜCADELE EDECEK
Teknik direktör Erol Bulut'un takıma kattıkları hakkında konuşan Bayındır, "Birliktelikaçısından Erol hocanın etkisi fazla. Birtakımın başarısı için öncelikli olan saha içive saha dışındaki takımdaşlıktır. Kardeşi için sahada herkesin mücadele etmesi gerekir. İlerleyen haftalarda bu artacaktır. Yenigelen oyuncularla arkadaşlığımızı daha daarttırıp verimli bir şekilde sezona devamedeceğiz" dedi. Kafasında sadece F.Bahçe olduğunun altını çizen Altay, "Uzun vadeli plan yapmam" diye konuştu.
İNSAN KENDİNİ BİLMELİ
"Eleştirilere her zaman açık bir insanım. Ancak çok da dikkate almadan hocalarımızın söylediği sözler dahilinde çalışıp, sahaya odaklanıp 'nasıl gelişebilirim'e odaklanmış haldeyim. Önemli olan insanın kendisini bilmesi. Kendimde eksik hissettiğim bir şey yok."
'BİLGİYE AÇIM'
"Kişisel gelişim kitapları okuyorum ama her türlü bilgiye açık biriyim. Bilgi öğrenmek önemli bir şey."