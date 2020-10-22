Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ülke futbolu için güzel

Ülke futbolu için güzel

“Geçen hafta Göztepe maçı oynadık. Bu hafta da … Hiçbir farkı yok. Her maç önemli. ile rekabete sokulmamız da ülke futbolu için gayet güzel”

MUSTAFA NACAR
Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Ülke futbolu için güzel
Kalesinde ortaya koyduğu performansla F.Bahçe'nin zirve yarışında olmasında büyük pay sahibi olan Altay Bayındır, Trabzonspor ile oynanacak zorlu mücadele öncesi basının sorularını yanıtladı. Ümit Milli Takım kalesini de koruyan 22 yaşındaki genç eldiven, Trabzonspor karşılaşması ve rakibin 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır'la kıyaslanması için şunları söyledi: "Geçen hafta Göztepe maçı oynadık. Bu hafta da Trabzonspor… Hiçbir farkı yok. Her maç önemli. Uğurcan Çakır ile rekabete sokulmamız da ülke futbolu için gayet güzel şeyler."

KARDEŞI İÇİN SAHADA HERKES MÜCADELE EDECEK
Teknik direktör Erol Bulut'un takıma kattıkları hakkında konuşan Bayındır, "Birliktelik açısından Erol hocanın etkisi fazla. Bir takımın başarısı için öncelikli olan saha içi ve saha dışındaki takımdaşlıktır. Kardeşi için sahada herkesin mücadele etmesi gerekir. İlerleyen haftalarda bu artacaktır. Yeni gelen oyuncularla arkadaşlığımızı daha da arttırıp verimli bir şekilde sezona devam edeceğiz" dedi. Kafasında sadece F.Bahçe olduğunun altını çizen Altay, "Uzun vadeli plan yapmam" diye konuştu.

İNSAN KENDİNİ BİLMELİ
"Eleştirilere her zaman açık bir insanım. Ancak çok da dikkate almadan hocalarımızın söylediği sözler dahilinde çalışıp, sahaya odaklanıp 'nasıl gelişebilirim'e odaklanmış haldeyim. Önemli olan insanın kendisini bilmesi. Kendimde eksik hissettiğim bir şey yok."

'BİLGİYE AÇIM'
"Kişisel gelişim kitapları okuyorum ama her türlü bilgiye açık biriyim. Bilgi öğrenmek önemli bir şey."

EN ÇOK OKUNANLAR

Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...
Son dakika: Kadıköy'ü istila ettiler! Öldürülürse kokudan durulmuyor! Yaşarsa yok ediyor...
Çeyrek asırlık hasret Esra Erol’da son buldu!
Dünyanın konuştuğu son dakika haberi: Oxford’da aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti
SON DAKİKA: KPSS sonuçları açıklanıyor! ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? 2020 KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı
Son Dakika: Fast food bağımlılığı hayatını kabusa çevirdi! 5 yıldır evden çıkamıyordu... Vinçle kurtarıldı
Kabızlığa karşı en etkili gıda olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika okullar açıklaması! 6. 7. ve 10. 11. diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte 5 ve 9. sınıfların okula gideceği tarih...
Son dakika haberleri: İstanbul koronavirüs haritasındaki görüntü hayrete düşürdü! Aradaki keskin fark...
SON DAKİKA! Eczanelerdeki listeler iptal edildi! Grip aşısı kimler olabilecek? Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması geldi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ülke futbolu için güzel
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA