Villarreal Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Villarreal Sivasspor maçı şifresiz mi, hangi kanaldan canlı izlenecek?

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maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Villarreal Sivasspor maçı şifresiz mi, hangi kanaldan canlı izlenecek?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Demir Grup , gruptaki ilk maçına karşısında çıkıyor. Deplasmanda mücadele edecek olan Sivasspor'da, maç öncesinde mutlak galibiyet parolası belirlendi. Ev sahibi Villarreal ise kendi sahasında bir sürpriz yaşamadan UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleye dakikalar kala, 'Villarreal Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Villarreal Sivasspor UEFA maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta ve şifresiz mi? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 18:19 Son Güncelleme: 22.10.2020 18:19 ABONE OL
Villarreal Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Villarreal Sivasspor maçı şifresiz mi, hangi kanaldan izlenecek?

Haydi Demir Grup ! Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden tek takım olan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk mücadelesinde, deplasmanda İspanyol temsilcisi 'e konuk olmaya hazırlanıyor. Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, güçlü rakibini deplasmanda devirmek ve gruplara iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ev sahibi Villarreal de bir sürpriz yaşamamak için sahada yer alacak. UEFA Avrupa Ligi mücadelesine saatler kala, Villarreal Sivasspor maçı canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler merak konusu oldu.

VİLLARREAL SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi mücadelesine saatler kala, Villarreal Sivasspor maçı canlı yayın kanalı ve diğer bilgiler merak konusu oldu. Peki, Villarreal Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta ve şifresiz mi?

İşte, bilgiler;

Villarreal Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Villarreal Sivasspor maçı şifresiz mi, hangi kanaldan izlenecek?

El Madrigal Stadyumu'ndaki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Müsabaka, beIN Sports 1 kanalından naklen ve şifreli yayımlanacak. Mücadelenin canlı takibi ise sabah.com.tr'de olacak.

Villarreal Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Villarreal Sivasspor maçı şifresiz mi, hangi kanaldan izlenecek?

Sivasspor 11 yıl sonra Avrupa'da sahne alıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya'nın ekibine konuk olacak kırmızı-beyazlı takım, 11 yıl sonra Avrupa kupalarında mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya temsilcisi Villarreal ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup , Avrupa kupalarında 9. maçına çıkacak.

Sivas'ta üç amatör kulübün birleştirilmesiyle 1967'de kurulan ve bu takımlara vefa için armasına "üç yıldız" konulan Sivasspor, 11 yıl sonra yeniden Avrupa kupalarında mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Medipol Başakşehir ile bu sezon Avrupa kupalarında yoluna devam iki Türk temsilcisinden biri olan Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında TSİ 22.00'de deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.

Avrupa kupalarında daha önce 8 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 2'sini kazandı. Sivasspor, 5 kez sahadan yenik ayrılırken, bir maçta da berabere kaldı.

Söz konusu mücadelelerde 6 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 18 gol gördü.

Kırmızı-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki ilk golünü Mehmet Yıldız kaydetti. Sivasspor formasıyla Avrupa kupalarında 2 kez gol sevinci yaşayan Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan ve Musa Aydın da birer gol kaydetti.

İlk Avrupa deneyimi 2008-2009'da

Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 2007-2008 sezonunu 73 puan ve averajla 4. sırada tamamlayarak ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

2008-2009 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katılan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı. Sivasspor, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupanın dışında kaldı.

Villarreal Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Villarreal Sivasspor maçı şifresiz mi, hangi kanaldan izlenecek?

Şampiyonlar Ligi'ne katılma fırsatını kullanamadı

Beşiktaş'ın 71 puanla şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunu 66 puanla ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.

, 2009-2010 sezonunda 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kırmızı-beyazlı ekip, kupaya veda ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek kupadan elendi.

Sivasspor, teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına gidemedi.

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Villarreal Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Villarreal Sivasspor maçı şifresiz mi, hangi kanaldan canlı izlenecek?
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