Villarreal Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta? Villarreal Sivasspor maçı şifresiz mi, hangi kanaldan canlı izlenecek?

Sivasspor 11 yıl sonra Avrupa'da sahne alıyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya'nın Villarreal ekibine konuk olacak kırmızı-beyazlı takım, 11 yıl sonra Avrupa kupalarında mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya temsilcisi Villarreal ile deplasmanda karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarında 9. maçına çıkacak.

Sivas'ta üç amatör kulübün birleştirilmesiyle 1967'de kurulan ve bu takımlara vefa için armasına "üç yıldız" konulan Sivasspor, 11 yıl sonra yeniden Avrupa kupalarında mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Medipol Başakşehir ile bu sezon Avrupa kupalarında yoluna devam iki Türk temsilcisinden biri olan Sivasspor, I Grubu'ndaki ilk maçında TSİ 22.00'de deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.

Avrupa kupalarında daha önce 8 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 2'sini kazandı. Sivasspor, 5 kez sahadan yenik ayrılırken, bir maçta da berabere kaldı.

Söz konusu mücadelelerde 6 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 18 gol gördü.

Kırmızı-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki ilk golünü Mehmet Yıldız kaydetti. Sivasspor formasıyla Avrupa kupalarında 2 kez gol sevinci yaşayan Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan ve Musa Aydın da birer gol kaydetti.

İlk Avrupa deneyimi 2008-2009'da

Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 2007-2008 sezonunu 73 puan ve averajla 4. sırada tamamlayarak ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

2008-2009 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan itibaren katılan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı. Sivasspor, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek kupanın dışında kaldı.