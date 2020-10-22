Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yönetimden Divan’a rest

Yönetimden Divan’a rest

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Yönetimden Divan’a rest
G.Saray'da yönetim ile Divan Kurulu arasındaki gerginliğe bir yenisi eklendi. Salı günü haftalık olağan toplantısını gerçekleştiren Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler, cumartesi günkü online video-konferans yöntemiyle yapılacak ekim ayı Divan Kurulu'na katılmama kararı aldı. Yönetim tarafından Divan Başkanlığı'na gönderilen imzasız yazıda, Koronavirüs salgını nedeniyle Divan Kurulu toplantılarının video-konferans yöntemiyle yapılmasının tüzüğe aykırı olduğunu ve bu gerekçeyle toplantıya katılmayacakları bildirildi. Geçen aylarda benzer şekilde gerçekleşen toplantılara yönetim online olarak katılmış, yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal söz alıp konuşmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Akciğerleri temizliyor! Bu besin doğal ilaç gibi...
Son dakika: Kadıköy'ü istila ettiler! Öldürülürse kokudan durulmuyor! Yaşarsa yok ediyor...
Çeyrek asırlık hasret Esra Erol’da son buldu!
Dünyanın konuştuğu son dakika haberi: Oxford’da aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti
SON DAKİKA: KPSS sonuçları açıklanıyor! ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, açıklandı mı? 2020 KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı
Son Dakika: Fast food bağımlılığı hayatını kabusa çevirdi! 5 yıldır evden çıkamıyordu... Vinçle kurtarıldı
Kabızlığa karşı en etkili gıda olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika okullar açıklaması! 6. 7. ve 10. 11. diğer sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte 5 ve 9. sınıfların okula gideceği tarih...
Son dakika haberleri: İstanbul koronavirüs haritasındaki görüntü hayrete düşürdü! Aradaki keskin fark...
SON DAKİKA! Eczanelerdeki listeler iptal edildi! Grip aşısı kimler olabilecek? Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı açıklaması geldi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yönetimden Divan’a rest
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA