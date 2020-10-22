Yönetimden Divan’a rest

G.Saray'da yönetim ile Divan Kurulu arasındaki gerginliğe bir yenisi eklendi. Salı günü haftalıkolağan toplantısını gerçekleştirenBaşkan Mustafa Cengizve yöneticiler, cumartesigünkü online video-konferansyöntemiyle yapılacak ekim ayı DivanKurulu'na katılmama kararı aldı. Yönetim tarafından Divan Başkanlığı'na gönderilen imzasız yazıda, Koronavirüs salgını nedeniyle Divan Kurulu toplantılarının video-konferans yöntemiyle yapılmasının tüzüğe aykırı olduğunu ve bu gerekçeyle toplantıya katılmayacakları bildirildi. Geçenaylarda benzer şekilde gerçekleşentoplantılara yönetim online olarakkatılmış, yöneticiler Abdurrahim Albayrak,Yusuf Günay ve Kaan Kançalsöz alıp konuşmuştu.