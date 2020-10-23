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Aşil tendonu kopan ameliyat oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile 'in karşı karşıya geldiği mücadelede 'nın aşil tendonu kopmuştu. Deneyimli isim ameliyat oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 13:54 ABONE OL
Aşil tendonu kopan Junior Caiçara ameliyat oldu

Medipol Başakşehir'in RB Leipzig ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında aşil tendonu kopan Junior Caiçara, ameliyat edildi.

Turuncu-lacivertli kulüp tarafından 31 yaşındaki defans oyuncusu için yayınlanan geçmiş olsun mesajında şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Junior Caiçara, Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ekim Salı günü oynanan RB Leipzig maçı sırasında meydana gelen aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edildi. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Asbaşkanımız Mesut Altan, CEO'muz Mustafa Eröğüt ve Teknik Direktörümüz Okan Buruk, Brezilyalı futbolcumuzu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu."

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Aşil tendonu kopan Junior Caiçara ameliyat oldu
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