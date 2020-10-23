Boğa’yı salladık ama yıkamadık

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Villarreal'e 5-3 yenilip grubuna yenilgiyle başladı. Maça çok tempolu giren Villarreal,Savunmanın hatasını affetmeyen Kayode, topu ağlara gönderip farkı bire indirdi. İlk yarının son dakikalarında Yatabare nefis kafasıyla Yiğidolar'ı devreye umutlu götürdü. 57'de ise Foyth'un vuruşunda İspanyollar bir kez daha öne geçti. Sivas, Gradel'in harika frikik golüyle pes etmediğini gösterdi: 3-3.Sarı Denizaltılar'ı 3 puana taşıdı.SIVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay şunları söyledi: "İlk yarıyı çok iyi bitirdik. 2. yarıda yediğimiz goller büyük talihsizlik. Ne olursa olsun 2-0 geriye düşsek de kopmadık oyundan. Bunun rövanşı da var. İnşallah daha iyi olacağız."UEFA Komitesi, Avrupa Ligi'ndeki Karabağ-Villarreal maçının İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynatılmasını kararlaştırdı. Karabağ Kulübü, UEFA'nın, Azerbaycan'daki savaş durumu nedeniyle Karabağ'ın iç saha maçının tarafsız bir ülkede oynatılması yönünde karar aldığını açıkladıSIVASSPOR'UN grubundaki diğer maçta Maccabi Tel Aviv ile Karabağ, Bloomfield Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 1-0 kazandı. Mücadelede Maccabi'nin golünü 10. dakikada Yonatan Cohen attı.Çalımbay'ın Avrupa arenasında başta Lyon zaferi olmak üzere çok başarısı vardır. Bu başarılara yeni bir halka eklenmesini ve Sivasspor'un İspanya'da bir zafer gecesi yaşatmasına kalecisi Samassa engel oldu. Sivas 3 kez göre düştüğü Villareal karşısında 3 güzel golle geri döndü. Özellikleyaptığı vuruş çok güzeldi. Rakip sahaya hızlı yerleşen, kanatları etkili kullanan Villareal'e karşı Sivas, doğru bir alan savunması yaptı. Çalım becerileri ve top hakimiyetleri üst düzeyde olan Takefusa Kubo ile Chukwueze'nin hızlı atakları Sivas savunmasının zaman zaman başını döndürdü. İlk 20 dakikada 2-0 geriye düşüp skoru 2-2'ye getiren Sivaslı oyuncular ligdeki performanslarının çok üzerine çıkan bir mücadele ve oyun ortaya koydular.Ancak kaleci Samassa penaltı kurtarmasına rağmen Kubo'nun golüne resmen asist yaptı. Samassa'nın tutması gereken topu uzaklaştırmaya çalışması büyük hataydı. 4'üncü golde de kalesini gereksiz yere terk etti. Rıza Hoca top tutamayan Samassa'yı masaya yatırmalı.Robin Yalçın da çok pozisyon hatası yaptı.