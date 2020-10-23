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‘Bu otobüsle şampiyonluğa’

Giriş Tarihi: 23.10.2020 ABONE OL
‘Bu otobüsle şampiyonluğa’
Fenerbahçe'nin taraftar oylarıyla tasarımı seçilen yeni takım otobüsünün tanıtımı gerçekleştirildi. Teknik direktör Erol Bulut, "İnşallah bu sene bu tasarımla şampiyonluğa ulaşacağız" diye konuştu. Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Fethi Gündüz ise "1970'li yıllardan beri Fenerbahçe'ye sponsoruz. Bu sene voleybol takımının da sponsoruyuz. Yeni anlaşmayla basketbolun da sponsoru olacağız. Bu bayrağı hep taşıyacağız" ifadelerini kullandı.



4 Nisan 2015'te Rize deplasmanı dönüşü otobüsü kurşunlanan Fenerbahçe o günü unutmadı. Otobüsün ön camında 'Sevgi kurşun geçirmez' yazısı dikkat çekti.

GÜNÜN ANISINA POZ VERDİLER
Fenerbahçe Spor Kulübü, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen törene yönetici, teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant ve Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy da katıldı.

FERDİ İÇİN ÖZEL PROGRAM
Göztepe maçında sırtının üzerine düşen ve ağrıları devam eden Ferdi Kadıoğlu, dün de takım antrenmanına katılmadı. Genç futbolcuya ağrıları azaltmaya yönelik özel program uygulandı. Ferdi'nin Trabzonspor maçında oynamasına engel bir durumun olması beklenmiyor. 21 yaşındaki futbolcunun pazar akşamı kulübede olacağı gelen bilgiler arasında.

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‘Bu otobüsle şampiyonluğa’
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