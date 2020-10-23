Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 6. haftanın maç programı ve fikstürü

Süper Lig'de 6. hafta başlıyor. Kasımpaşa ile Göztepe arasında oynanacak mücadele ile başlayacak olan hafta, Yukatel Denizlispor - Beşiktaş maçı ile sona erecek. Haftanın en önemli mücadelesinde ise gözler Kadıköy'de olacak. Zira, Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. İşte, Süper Lig'de 6. haftanın maç programı...
23 Ekim Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
24 Ekim Cumartesi:
16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Kazım Karabekir)
19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
25 Ekim Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Atatürk)
Not: Süper Lig'in 6. haftasında yapılması gereken MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.