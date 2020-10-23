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'de ? Süper Lig 6. haftanın maç programı ve fikstürü

'de 6. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği Süper Lig'in 6. haftasında birbirinden zorlu geçmesi beklenen mücadeleler oynanacak. Peki, Süper Lig'de ? İşte, 6. haftanın maç programı ve fikstürü...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 14:35 ABONE OL
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 6. haftanın maç programı ve fikstürü

Süper Lig'de 6. hafta başlıyor. Kasımpaşa ile Göztepe arasında oynanacak mücadele ile başlayacak olan hafta, Yukatel Denizlispor - Beşiktaş maçı ile sona erecek. Haftanın en önemli mücadelesinde ise gözler Kadıköy'de olacak. Zira, Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. İşte, Süper Lig'de 6. haftanın maç programı...

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

23 Ekim Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

24 Ekim Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Kazım Karabekir)

19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

25 Ekim Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Atatürk)

Not: Süper Lig'in 6. haftasında yapılması gereken MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 6. haftanın maç programı ve fikstürü
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