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intikam için 'ya gitti!

Devre arası kontrat uzatma isteği kabul görmeyen intikam için ’ya gitti. Faslı yıldız, 2 yıllık sözleşme için 3 milyon 350 bin Euro'luk ücretini 2 milyon Euro'ya indirme önerisine aldığı ret yanıtını unutmadı. Yönetimin kesintisini FIFA'ya taşıdı

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Belhanda intikam için FIFA'ya gitti!

Galatasaray'a geldiği günden beri tartışılan Younes Belhanda'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. %15 indirimi kabul etmediği açıklanan Belhanda, yazın kendisini satmaya çalışan yönetimden bir anlamda rövanş aldı. Galatasaray'da kalmak isteyen ve İstanbul'dan ev satın alan Faslı 10 numara, sözleşmesinin 2 yıl uzatılması halinde yıllık 2 milyon Euro'ya imza atacağını bildirdi. Sarı-kırmızılı takımda devam etmek için garanti ücretinde %40 indirim yapmayı göze alan 30 yaşındaki Belhanda, yönetim tarafından sözleşmesi uzatılmayınca yüzde 15 kesintiyi kabul etmedi ve FIFA'ya başvurdu.

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Belhanda intikam için FIFA'ya gitti!
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