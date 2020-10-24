Barcelona - Real Madrid | CANLI

İspanya La Liga'nın 7. haftasında ezeli rakipler Barcelona ile Real Madrid karşılaşıyor. Barça'nın Nou Camp Stadı'nda Real'i konuk ettiği müsabakayı Juan Martinez Munuera yönetiyor.

Karşılaşma öncesinde Real Madrid ligde oynadığı 5 maçta 10 puan, Barcelona ise 4 maçta 7 puan topladı.

İLK 11'LER...

Barcelona: Neto, Dest, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Sergio, De Jong, Pedri, Coutinho, Ansu Fati, Messi.

Real Madrid: Courtois, Ramos, Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Asensio, Vinícius Júnior, Benzema.

EL CLASICO'DA RAKAMLAR...

El Clasico tarihinde şimdiye kadar oynanan maçlar sonunda Real Madrid'in 96, Barcelona'nın 95 galibiyeti bulunurken, 52 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İspanya'nın iki büyük takımı ligde daha önce 180 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Real Madrid 73, Barcelona 72 galibiyet alırken, 35 müsabaka eşitlikle tamamlandı.

İlk defa 26 Mart 1916 tarihinde oynanan El Clasico'da takımlar son olarak 1 Mart 2020'de karşı karşıya gelmişti.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nou Camp Stadı'nda (TSİ) bugün 17.00'de başlayan karşılaşma, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı tarihte ilk kez seyircisiz oynanıyor. Mücadele Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Her iki takım da ligdeki son maçlarını kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde ise Barcelona Ferencravos'u 5-1 mağlup ederken, Real Madrid Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına 3-2 kaybetti.

MAÇ SAYISINDA RAMOS, GOL SAYISINDA MESSI

El Clasico tarihinde en fazla forma giyen futbolcu 44 maçla Real Madrid'li Sergio Ramos olurken, onu 43 karşılaşma ile Barcelona'dan Lionel Messi izliyor. Messi aynı zamanda 26 golle El Clasico tarihinde ağları en fazla havalandıran futbolcu konumunda.

Teknik direktör olarak ilk El Clasico maçına çıkan olan Hollandalı Ronald Koeman, Barcelona formasıyla futbolculuk döneminde 14 kez (6 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik) bu heyecanı yaşamıştı.

La Liga'nın 7. haftasında oynanacak El Clasico öncesinde bir maçı eksik olan Real Madrid 10 puanla 3'üncü, iki maçı eksik Barcelona ise 7 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.

İSTATİSTİKLER

Real Madrid'e rakip olduğu son iki La Liga karşılaşmasında gol sevinci yaşayamayan Barcelona, derbi tarihinde üç maçlık bir seriyi sadece Mart 1957-Şubat 1958 arasında yaşamıştı. Barcelona, El Clasico tarihindeki 400. resmi maç golünü atmak için Real Madrid'in karşısına çıkıyor.

Real Madrid, La Liga'da oynadığı son iki El Clasico'da mağlup olmadı ve kalesini gole kapattı. Son karşılaşmadan galip ayrılan Real Madrid, Barcelona'yı Mayıs 2008'den bu yana üst üste iki La Liga derbisinde mağlup edemiyor.

Son 12 La Liga sezonunda oynanan ilk El Clasico'nun sadece birini kazanabilen Real Madrid, tek galibiyetini Ekim 2014'te sahsasında almıştı. Madrid ekibi, Aralık 2007'den bu yana sezonunun ilk El Clasico'sunu deplasmanda kazanamıyor. Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, El Clasico tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu konumunda. İspanyol oyuncu, bu karşılaşmada görev alması halinde La Liga'da en fazla El Clasico'da sahaya çıkan oyuncu rekorunu egale edecek.

Lionel Messi, Barcelona – Real Madrid rekabetinde en fazla resmi maç golü atan, en fazla La Liga golü atan ve Camp Nou'da en fazla gol atan oyuncu konumunda.

Barcelona'ya rakip olduğu son sekiz resmi maçta da fileleri havalandıramayan Real Madrid forveti Karim Benzema, derbi tarihindeki en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor. Fransız santrfor, resmi maçlarda görev aldığı 24 El Clasico'da dokuz gol kaydetti.

Barcelona forveti Antoine Griezmann, Real Madrid'e rakip olduğu 11 La Liga maçında beş gol kaydetti. Fransız oyuncu, lig tarihinde Real Madrid'e hem Barcelona hem de Atletico formalarıyla gol atmayı başaran altıncı isim olabilir.

Kariyerinde ilk kez El Clasico'ya çıkmaya hazırlanan Ronald Koeman, La Liga'da Barcelona – Real Madrid derbisinde görev yapan yedinci Hollandalı teknik direktör olacak. Daha önceki altı çalıştırıcı arasında ilk derbisini kazanmayı başaran tek isim Louis van Gaal.

Barcelona'ya rakip olduğu dokuz resmi maçın sadece ikisini kaybeden Zinedine Zidane, dört galibiyetinin ikisini deplasmanda aldı. Real Madrid'in başında deplasmanda üç El Clasico'dan galip ayrılmayı başaran tek isim Miguel Munoz.