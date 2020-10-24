Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona 1-3 Real Madrid | MAÇ SONUCU

1-3 | MAÇ SONUCU

Dünyanın en büyük rekabetlerinden biri olan 'da ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan 7. hafta mücadelesinde 'da kaybeden iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıktı. Mücadele Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 17:00 Son Güncelleme: 24.10.2020 19:25 ABONE OL
Barcelona 1-3 Real Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 3-1 mağlup etti.

İspanyol futbolunun iki büyük takımını karşı karşıya getiren ve El Clasico (Klasik) olarak adlandırılan maç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ilk defa seyircisiz oynandı.

Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada Real Madrid, 5. dakikada Federico Valverde'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Barcelona, üç dakika sonra Ansu Fati (Dk. 8) ile karşılık verirken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı daha atak başlayan taraf Barcelona olsa da 63. dakikada hakemin VAR'a başvurarak verdiği tartışmalı penaltı, karşılaşmanın kaderini değiştiren en önemli anlardan biri oldu.

Sergio Ramos, penaltıda topun başına geçerek, Real Madrid'i bir kez daha öne geçirdi.

Gol yollarında etkisiz olan Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman, 81. dakikada üç oyuncu birden değiştirerek, Pedri Gonzalez, Ansu Fati ve Sergio Busquets'i oyundan alarak, yerlerine Antoine Griezmann, Ousmane Dembele ve Francisco Trincao'yu sahaya sürdü.

Karşılaşmanın 90. dakikasında bu kez Luka Modric ile Barcelona ağlarını havalandıran Real Madrid sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu skorla ligde iki maçı eksik olan Barcelona 7 puanda kalırken, bir maç eksiği olan Real Madrid puanını 13'e yükseltti.

Real Madrid art arda aldığı iki mağlubiyetin (1 lig, 1 Şampiyonlar Ligi) ardından El Clasico'yu kazanarak, rahat bir nefes aldı. Olası bir yenilgide görevden alınabileceği iddia edilen teknik direktör Zinedine Zidane da şimdilik tartışmaları sona erdirdi.

Barcelona ise ligde son iki maçında yenilgi aldı.

Bu arada La Liga tarihinde 181'incisi oynanan El Clasico sonrasında Real Madrid'in 74, Barcelona'nın 72 galibiyeti bulunurken, 35 maçta beraberlikle sonuçlanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERLER: Sivas’ta tüyler ürperten olay! Mezarlığa dua etmeye gittiler, insan bedenine ait kemiklerle karşılaştılar
SON DAKİKA HABER: 15 yaşında öğrenciyle cinsel birliktelik yaşamıştı... Sapık hostes hakkında flaş karar!
SON DAKİKA HABERLER! 'Koronavirüs aşısı'nda flaş gelişme! İnsanlar üzerinde denenen ilk Covid-19 aşısı sonuca yaklaştı!
23 Ekim Korona tablosu son dakika haberi: Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona virüsü son durum tablosu
Sokak şarkıcısı Aleyna Tilki! Genç popçu Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde şarkı söylediği anlar ortaya çıktı!
Son dakika haberleri: Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince gerçek ortaya çıktı! Midesinden çıkan canlı herkesi şoke etti
Kabızlığa karşı en etkili gıda olduğu ortaya çıktı
Son dakika: Gecikme zammının yüzde 90'ı silinecek! Borç yapılandırmada tarihler belli oldu
Lalin isminin anlamı nedir, neyi ifade ediyor? Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın çocuklarına verdiği Lalin ismi ne demektir?
Son dakika haberler: Balık alacaklar dikkat! Tezgahta büyük hile! Bu tuzağa sakın düşmeyin
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona 1-3 Real Madrid | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA