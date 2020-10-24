Gizli 10 numara Dimitris Pelkas

Fenerbahçe'de Trabzon maçının kadrosu büyük ölçüde belli oldu. Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde 11'e aldığı Dimitris Pelkas'la yola devam edecek olan Erol Bulut, Yunan yıldıza farklı bir görev verdi. Sahaya sol açık çıkacak Pelkas, zaman zaman orta alana yaklaşarak bu bölgenin dörtlü olmasını sağlayacak. Böylece sarı-lacivertliler, hem sayısal fazlalığı artırarak orta alanda üstünlük kuracak hem de sürpriz girişleriyle Pelkas'ın pozisyon bulmasını sağlayacak.Hücumda yine Valencia- Samatta ikilisi yer alırken Cisse hamle oyuncusu olacak. Cezası biten Lemos ile hazır olan Gökhan kadroya dönecek. Savunmadaki diğer iki isim ise Tisserand ve Caner olacak.Fenerbahçe'nin dünkü antrenmanında sürpriz bir gelişme yaşandı. Senegalli yıldız Mame Thiam alerjik reaksiyon dolayısıyla idmana katılmadı. 28 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor maçında oynamasına engel bir durumun olmadığı bildirildi.Sarı-lacivertlileringenç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Göztepe maçında sırtının üzerine düşmesinin ağrılarını halen çekiyor. Ferdi'nin, ağrılarının geçmemesi durumunda Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayacağı ifade edildi.