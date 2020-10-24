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Gizli 10 numara

Yunan futbolcu, ’a karşı sol kanatta görev yapacak. Ancak zaman zaman orta sahaya yaklaşarak Fener’in bu mevkide üstünlük kurmasına katkı verecek

Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Gizli 10 numara Dimitris Pelkas
Fenerbahçe'de Trabzon maçının kadrosu büyük ölçüde belli oldu. Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde 11'e aldığı Dimitris Pelkas'la yola devam edecek olan Erol Bulut, Yunan yıldıza farklı bir görev verdi. Sahaya sol açık çıkacak Pelkas, zaman zaman orta alana yaklaşarak bu bölgenin dörtlü olmasını sağlayacak. Böylece sarı-lacivertliler, hem sayısal fazlalığı artırarak orta alanda üstünlük kuracak hem de sürpriz girişleriyle Pelkas'ın pozisyon bulmasını sağlayacak. Pelkas'tan gizli 10 numara gibi faydalanacak olan Erol Bulut, Ozan-Sosa, Gustavo üçlüsünü de bozmayacak. Hücumda yine Valencia- Samatta ikilisi yer alırken Cisse hamle oyuncusu olacak. Cezası biten Lemos ile hazır olan Gökhan kadroya dönecek. Savunmadaki diğer iki isim ise Tisserand ve Caner olacak.

MAME THİAM ALERJİ OLDU
Fenerbahçe'nin dünkü antrenmanında sürpriz bir gelişme yaşandı. Senegalli yıldız Mame Thiam alerjik reaksiyon dolayısıyla idmana katılmadı. 28 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor maçında oynamasına engel bir durumun olmadığı bildirildi.

FERDİ'NİN AĞRILARI SÜRÜYOR
Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Göztepe maçında sırtının üzerine düşmesinin ağrılarını halen çekiyor. Ferdi'nin, ağrılarının geçmemesi durumunda Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayacağı ifade edildi.

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Gizli 10 numara Dimitris Pelkas
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