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maçı için 3 prensip belirledi: İnanç-azim-sabır

Bordo-mavili oyuncuları fiziksel hazırlığın yanı sıra kafa olarak da yarınki zorlu karşılaşmaya odaklamak isteyen çalıştırıcı, galibiyete gidecek yolu anlattı

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Newton Fenerbahçe maçı için 3 prensip belirledi: İnanç-azim-sabır

Ligde iki haftadır galip gelemeyen Trabzonspor, yarın deplasmanda oynayacağı zorlu Fenerbahçe karşılaşmasına kilitlendi. Bu maçta sahada verilecek mücadelenin yanı sıra psikolojik hazırlığın da ön planda olacağını düşünen teknik direktör Eddie Newton, üç prensip belirledi. Oyuncularından ilk olarak galibiyete inanmalarını ve bu inancı herkese hissettirmelerini isteyen İngiliz çalıştırıcı, daha sonra kazanmak için gerekli azmin olması gerektiğini söyledi.

'SAHADA BİRBİRİNİZE GÜVENMELİSİNİZ'
Bu azmin de çalıştıkları oyun sistemi ve takım arkadaşlarına olan güvenle sahaya yansıtılabileceğini söyleyen 48 yaşındaki hoca, en önemli noktanın ise sabır olduğuna vurgu yaptı. Maç içinde sabırlı olanın ve rakibin ne yaptığından çok kendilerinin ne yaptığına bakanın avantaj sağlayacağını anlatan Newton, sonuca ancak böyle gidebileceklerini anlattı.

TRABZON'DA POZİTİF VAKA
Trabzonspor'da karantina süreçleri devam eden Ekuban ve Abdulkadir Parmak'ın ardından bir Koronavirüs vakası daha çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, bir oyuncunun daha Kovid- 19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Futbolcunun kim olduğu açıklanmazken, izolasyona alındığı ve izleme sürecinin devam ettiği vurgulandı.

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Newton Fenerbahçe maçı için 3 prensip belirledi: İnanç-azim-sabır
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