Ne Göztepe güldü ne Kasımpaşa

SÜPER Lig'de 6. haftanın açılış mücadelesinde Kasımpaşa ile Göztepe 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan İstanbul ekibinde13'te yine Hodzic'in şutunu kaleci İrfan Can kurtardı.51'de Hajradinovic'in şutu direkte patlarken, maç 0-0 tamamlandı. Bu sonuçla Göztepe'nin galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, Kasımpaşa üst üste 2. beraberliğini aldı.Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Futbol oynamaya gelmemiş, çok yatan bir Göztepe vardı. Marka değeri diyoruz, Türk futbolu diyoruz. Böyle olmaz" dedi.