Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ne Göztepe güldü ne Kasımpaşa

Ne güldü ne

ekibinde Hodzic’in golü, 4 dakikalık inceleme sonrası iptal edildi

TURGUT DOĞAN
Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
Ne Göztepe güldü ne Kasımpaşa
SÜPER Lig'de 6. haftanın açılış mücadelesinde Kasımpaşa ile Göztepe 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan İstanbul ekibinde Hodzic 8. dakikada fileleri havalandırdı ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. 13'te yine Hodzic'in şutunu kaleci İrfan Can kurtardı. 20'de İzmir temsilcisinde Ideye, kaleciyle karşı karşıya çok net pozisyondan faydalanamadı. 51'de Hajradinovic'in şutu direkte patlarken, maç 0-0 tamamlandı. Bu sonuçla Göztepe'nin galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, Kasımpaşa üst üste 2. beraberliğini aldı.

'Göztepe çok yattı!'
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Futbol oynamaya gelmemiş, çok yatan bir Göztepe vardı. Marka değeri diyoruz, Türk futbolu diyoruz. Böyle olmaz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Koronavirüs aşısı’nda flaş gelişme! İnsanlar üzerinde denenen ilk Covid-19 aşısı sonuca yaklaştı!
SON DAKİKA: Sivas’ta akıllara durgunluk veren olay! Mezarlığa dua etmeye gittiler, insan bedenine ait...
SON DAKİKA HABERLERİ! 23 Ekim Korona tablosu: 23 Ekim 2020 Cuma Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona virüsü son durum tablosu
SON DAKİKA: İSTANBULLULAR DİKKAT! Meteoroloji’den sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
KPSS 60 puanla memur alımı yapan yerler 2020! KPSS'de 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu, atanan bölümler neler?
Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı…
15 yaşında öğrenciyle cinsel ilişkiye girmişti... Sapık hostes hakkında dikkat çeken karar! | Son Dakika Haberleri
Tüm dünyayı şoke eden gelişme! Corona virüs aşı denemelerinde SON DAKİKA haberi...
Maydanoz sarımsak limon kürünün mucizevi yararları
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kursi Duası Arapça Oku Ve Dinle - Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Ne Göztepe güldü ne Kasımpaşa
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA