Ne Göztepe güldü ne Kasımpaşa

SÜPER Lig'de 6. haftanın açılış mücadelesinde Kasımpaşa ile Göztepe 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan İstanbul ekibinde Hodzic 8. dakikada fileleri havalandırdıancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. 13'te yine Hodzic'in şutunu kaleci İrfan Can kurtardı. 20'de İzmir temsilcisinde Ideye, kaleciyle karşıkarşıya çok net pozisyondan faydalanamadı. 51'de Hajradinovic'in şutu direkte patlarken, maç 0-0 tamamlandı. Bu sonuçla Göztepe'nin galibiyet hasreti 5 maça çıkarken, Kasımpaşa üst üste 2. beraberliğini aldı.
'Göztepe çok yattı!'
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Futbol oynamaya gelmemiş, çok yatan bir Göztepe vardı. Marka değeri diyoruz, Türk futbolu diyoruz. Böyle olmaz" dedi.