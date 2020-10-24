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Son dakika: 'da corona şoku! Tam 34 vaka

'in köklü kulüplerinden olan 'da, corona virüsü şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada tam 34 ismin corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyuruldu. İşte detaylar ve yapılan o açıklama...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 23:21 Son Güncelleme: 24.10.2020 23:46 ABONE OL
Son dakika: Altay'da corona şoku! Tam 34 vaka

İzmir'in köklü kulüplerinden olan Altay'da, corona virüsü şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada tam 34 ismin corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Altay'dan yapılan açıklama şöyle;

"Altınordu müsabakası öncesi yapılan COVID-19 testlerinde futbolcumuzun, dün yapılan testlerde ise 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır.

Gelinen noktada, A takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun COVID-19 testleri pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir.

Ayrıca; Teknik Direktörümüz Yücel Ildiz, 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir.

TEF talimatları doğrultusunda, 1. Lig'in 7. haftasında yarın oynanması gereken Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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Son dakika: Altay'da corona şoku! Tam 34 vaka
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