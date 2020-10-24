Son dakika: Fatih Terim'den flaş Belhanda açıklaması!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Erzurumspor deplasmanına konuk oluyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Terim, Belhanda'nın kaptan çıkmasına da açıklık getirdi.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle;

Haftaya oynayacağımız Ankaragücü de bu hafta maç oynamadı, Erzurumspor da 21 gündür maç oynamıyor ama bizim burada 2 sakat, 1 cezalımız var.

İlk 11'de oynayanlardan en eski olan oyuncu Belhanda'ydı. Belhanda bugün kaptan çıkmasaydı kendimi sorgulardım. Adil olmak istedik.

Net görünüyor ki, her maç zor artık. Her şeyin olabileceğini hesap ederek oynamak gerekiyor. Atıyorsunuz, gol olmuyor. Oyuncunuz atılıyor, eksik kalıyor. Bütün zorlukları yenmek için. İnşallah bugün bir başlangıç olur.