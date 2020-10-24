Son dakika: Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak maç öncesi bordo-mavililerin İstanbul kafilesi belli oldu.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Buna göre kadromuz şu futbolcularımızdan oluşuyor;
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
ATAKAN GÜNDÜZ
MAJID HOSSEINI
GASTON CAMPI
EDGAR IE
VITOR HUGO
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
MARLON XAVIER
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
FLAVIO DA SILVA
LEWIS BAKER
SAFA KINALI
AHMET CANBAZ
BİLAL BAŞACIKOĞLU
FOUSSENI DIABATE
ABDULKADİR ÖMÜR
YUSUF SARI
ANTHONY NWAKAEME
BENIK AFOBE
DJANINY SEMEDO
STIVEN PLAZA