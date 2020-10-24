Son dakika: Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak maç öncesi bordo-mavililerin İstanbul kafilesi belli oldu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Buna göre kadromuz şu futbolcularımızdan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

ATAKAN GÜNDÜZ

MAJID HOSSEINI

GASTON CAMPI

EDGAR IE

VITOR HUGO

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

MARLON XAVIER

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

FLAVIO DA SILVA

LEWIS BAKER

SAFA KINALI

AHMET CANBAZ

BİLAL BAŞACIKOĞLU

FOUSSENI DIABATE

ABDULKADİR ÖMÜR

YUSUF SARI

ANTHONY NWAKAEME

BENIK AFOBE

DJANINY SEMEDO

STIVEN PLAZA