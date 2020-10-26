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'den 'ya uyarı!

'da ipleri eline alıyor. Tecrübeli teknik adam, son dönemde yaşadığı performans düşüklüğü ve Erzurumspor maçında yaptırdığı penaltı nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken ile birebir görüşme gerçekleştirecek.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 10:26 Son Güncelleme: 26.10.2020 10:38 ABONE OL
Fatih Terim'den Marcao'ya uyarı!

Süper Lig'de Galatasaray'ın, 2-1 galip ayrıldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı stoperi Marcao, penaltıya sebebiyet vererek taraftarlardan tepki çekmişti.

Takvim'de yer alan habere göre son dönemlerde performansı düşüşte olan tecrübeli defans oyuncusunun, teknik direktör Fatih Terim'den uyarı alacağı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, form düşüklüğü yaşayan oyuncusuyla görüşme yapacağı ifade ediliyor.

Transfer döneminde Avrupa'nın önemli kulüplerinin listesine giren Marcao için Galatasaray'dan vize çıkmamıştı. Devre arasında iyi bir teklif gelmesi durumunda satılabileceği konuşulan 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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Fatih Terim'den Marcao'ya uyarı!
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