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Son dakika: 'ye imza atıyor

Son dakika haberi... Geçtiğimiz sezonun bitmesiyle birlikte Fenerbahçe'de aktif futbolculuk kariyerine nokta koyan , sarı-lacivertli ekipte sportif direktörlük görevine getirilmişti. Ancak Kanarya, Belözoğlu'nu henüz resmi olarak açıklamamıştı. Resmi siteden yapılan duyuruya göre Çarşamba günü, Emre Belözoğlu sportif direktör olarak imzayı atacak.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 17:34 Son Güncelleme: 26.10.2020 17:58 ABONE OL
Son dakika: Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye imza atıyor

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevi resmi olarak başlıyor.

Sezon başından beri sarı-lacivertli ekipte çalışan deneyimli futbol adamı, kulüp tarafından resmen duyurulmamıştı. 28 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek törenler Emre imzayı atacak ve resmen sportif direktör olacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre çarşamba günü saat 14.00'te Emre Belözoğlu'nun imza töreni, saat 16.00'da ise teknik direktör Erol Bulut'un basın toplantısı olacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair Emre Belözoğlu ile Teknik Direktörümüz Erol Bulut'un katılımlarıyla 28 Ekim 2020 Çarşamba günü birer toplantı ve imza töreni düzenlenecektir.

Sayın Emre Belözoğlu'nun yeni görevi ve sorumluluklarının açıklanacağı toplantı saat 14.00'te, Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut'un basın toplantısı ise aynı gün saat 16.00'da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.

Her iki toplantı da basın mensuplarının katılımlarına açık olacaktır.

Tarih: 28 Ekim 2020
Saat: 14.00 Emre Belözoğlu Toplantı ve İmza Töreni - 16.00 Erol Bulut Basın Toplantısı
Konum: Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü"

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Son dakika: Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye imza atıyor
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