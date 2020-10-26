Son dakika: Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye imza atıyor

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki sportif direktörlük görevi resmi olarak başlıyor.

Sezon başından beri sarı-lacivertli ekipte çalışan deneyimli futbol adamı, kulüp tarafından resmen duyurulmamıştı. 28 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek törenler Emre imzayı atacak ve resmen sportif direktör olacak.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre çarşamba günü saat 14.00'te Emre Belözoğlu'nun imza töreni, saat 16.00'da ise teknik direktör Erol Bulut'un basın toplantısı olacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair Emre Belözoğlu ile Teknik Direktörümüz Erol Bulut'un katılımlarıyla 28 Ekim 2020 Çarşamba günü birer toplantı ve imza töreni düzenlenecektir.



Sayın Emre Belözoğlu'nun yeni görevi ve sorumluluklarının açıklanacağı toplantı saat 14.00'te, Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut'un basın toplantısı ise aynı gün saat 16.00'da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.



Her iki toplantı da basın mensuplarının katılımlarına açık olacaktır.



Tarih: 28 Ekim 2020

Saat: 14.00 Emre Belözoğlu Toplantı ve İmza Töreni - 16.00 Erol Bulut Basın Toplantısı

Konum: Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü"