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Trabzon’da gözler Avcı’da

Yarın taraflar İstanbul’da bir araya gelecek ve son görüşme gerçekleştirilecek. Dün akşam yayına çıkmayan tecrübeli hoca ile anlaşmanın 3 yıllık olacağı bildirildi

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 26.10.2020 ABONE OL
Trabzon’da gözler Avcı’da

Trabzonspor'da Başakşehir ve F.Bahçe mağlubiyetleri, Eddie Newton'ı hedef tahtasına koydu. Geçtiğimiz hafta alınan Başakşehir mağlubiyeti sonrası İstanbul'da bir toplantı yapan ve teknik adam değişikliğini masaya yatıran başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı isminde karar kılmıştı. Ardından salı günü yöneticilere mini bir sunumda bulunan Avcı'yla yapılan görüşme sonrası Trabzon'a giden ve Newton ile devam etme düşüncesinde olan Ağaoğlu da Fenerbahçe maçı sonrası kararını değiştirdi.

BU SEZON İÇİN 7 MİLYON TL ALACAK
Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Newton ile yola devam etmeme kararı alan bordo-mavili yönetim, yarın Avcı ismini kamuoyuna açıklayabilir. Anlaşmanın 3 yıllık olacağı ve Avcı'nın bu sezon için 7 milyon TL alacağı öğrenildi. Bu arada sezon başında bir takımla anlaşamayınca yayıncı kuruluşta yorumcu olan Abdullah Avcı, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından etik (Hafta içinde çıkan haberler nedeniyle) olmayacağı gerekçesiyle yayına katılmadı. Öte yandan yönetim içerisinde bir grup, İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ismini de gündeme getirdi. Fakat Avcı ismi ağırlık kazannınca Tekke'den vazgeçildi.

NEWTON: TAKIM DOĞRU YOLDA
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Eddie Newton, ilk yarıda oyunu kontrol ettiklerini söyledi. Taktik olarak iyi olduklarını belirten İngiliz çalıştırıcı, "İkinci yarının başında ise konsantrasyon kaybı yaşadık. Arka arkaya 3 gol yedik. Son dakikalarda yine baskı kurarak geri gelmeyi denedik ama başarılı olamadık. Öz güven kaybı yaşanması normal. Düzeltmemiz gereken noktalar var. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Takım doğru yolda. Bu hataları azaltırsak daha iyi olacağımızdan eminiz" dedi.

'TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ'
Trabzonspor'un golünü atan Afobe, Fenerbahçe maçının taraftarlar için ne anlama geldiğini çok iyi bildikleri belirterek, "Yenildiğimiz için çok üzgünüz ve özür diiyoruz. Onların arzu ettiği takım olacağız. Ben takım oyuncusuyum, şampiyon olamadıktan sonra gollerin hiçbir önemi yok" dedi.

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Trabzon’da gözler Avcı’da
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