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temsilcisi Karabağ 'da

'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekat nedeniyle 'ndeki iç saha maçlarını 'de oynama isteği kabul edilen Azerbaycan ekibi Karabağ 'a geldi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 27.10.2020 20:30 ABONE OL
Azerbaycan temsilcisi Karabağ İstanbul'da

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekat nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki iç saha maçlarını Türkiye'de oynama isteği kabul edilen Azerbaycan ekibi Karabağ İstanbul'a geldi.

İspanya'nın Villarreal takımı ile yapılacak ilk iç saha maçı için dün saat 19.30'da Bakü'den İstanbul Havalimanı'na gelen Karabağ kafilesi, yoğun güvenlik önlemleri altında kalacakları otele gitti. Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov Türkiye'de iki gün kalacaklarını ve maçtan sonra Bakü'ye döneceklerini belirterek iç saha maçlarını Türkiye'de oynama isteklerinin kabul edilmesine çok sevindiklerini belirtti. Kurbanov, "Kardeş ülkeye seve seve geldik.

Bize başka ülkeler de başka sahalar da söylediler. Ama biz Türkiye'de oynamak istediğimiz söyledik. Biraz direndik. Burada maç yapacağımız için sevinçliyiz" dedi.

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Azerbaycan temsilcisi Karabağ İstanbul'da
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