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: kırmızı çizgimiz

Başkan ve kurmayları ile görüşen ’e ateşli geçen toplantının ardından destek yağdı. Cimbom’un sosyal medya hesabından da “Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir” ifadeleri kullanıldı.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 27.10.2020 ABONE OL
Galatasaray: Fatih Terim kırmızı çizgimiz
Sarı-kırmızılılarda merakla beklenen Fatih Terim-yönetim görüşmesinden beraberlik mesajları çıktı. Erzurum maçı sonrasında Fatih Terim'in sözlerinin hedefinin yönetim olduğu iddiaları ortaya atılırken dün taraflar bir araya geldi. Başkan Mustafa Cengiz'in yanı sıra 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ile diğer yöneticiler toplantıda yer aldı. Kritik zirve sonrasında kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, sorun olmadığının da göstergesiydi. Resmi hesaptan "Fatih Terim bizim kırmızı çizgimizdir" ifadeleri kullanıldı.



HER ŞEY YOLUNDA
Yapılan görüşme sonrasında gözler de teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi. Deneyimli teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda yapılan toplantı sonrasında bir açıklama yapmazken sosyal medya hesabından, "Her şey yolunda" ifadeleri ile camianın gönlüne su serpti. Terim'in paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve paylaşım aldı.



KENETLENME MESAJI VERİLDİ
Fatih Terim ile yönetim arasındaki toplantı sonrasında kulübün internet sitesinden şu açıklama geldi: "Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır. 23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz. Bu yol ŞAMPİYONLUK yolu!"

ARTIK OYUNCULARI ELEŞTİRMEK YOK
Kritik zirvede zaman zaman hararetli tartışmalar da yaşandı. Başta oyuncuların durumu olmak üzere transferler, takımın aldığı sonuçlar gibi detaylar da görüşüldü. Başkan Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin yanında Fatih Terim de isteklerini, planlarını anlatırken ortam da bir ara gerildi. Terim odadan çıktı ve daha sonra Abdurrahim Albayrak ile görüşmeye başladı. Sonrasında taraflar sorunları çözdü. İşte karşılıklı yapılan mutabakatın detayları: 1-Başkan Cengiz ve yöneticiler artık futbolcuları eleştirmeyecek. 2-Fatih Terim, yönetime karşı sözler kullanmayacak. 3-Abdurrahim Albayrak sadece maç sonlarında açıklama yapacak.

ANALİZ / MURAT ÖZBOSTAN

Bu ateşkese ihtiyaç vardı
G.Saray 3. sırada. F.Bahçe ile 4, Alanya ile 6 puan fark var. 6. haftayı geride bıraktık. Sanki her şey bitmiş gibi G.Saray günlerdir birbirini yiyor. Başkan da hatalı hoca da!. Medya üzerinden birbirlerine mesaj yolladılar. Durup dururken G.Saray kendini krizin içine attı. Dün konuşmak, tartışmak ve orta yolu bulmak önemliydi. Çünkü hepsi zarar görecekti. Terim camianın güçlü bir figürü ama Mustafa Cengiz de başkan.. Bundan sonra da birbirlerine güç gösterisi yaparlarsa yukarıda bu puan tablosunu mumla ararlar. Kulüp tepe taklak olur. Arka arkaya yapılan açıklamalar ve paylaşımlar doğru adımlardı. Özetle bu bir ateşkestir. Buna ihtiyaçları vardı. Hayırlı olsun..



LEVENT TÜZEMEN / PERDE ARKASI

Belhanda&Feghouli konuşuldu
Galatasaray yönetimi ile Fatih Terim'in yaptığı toplantıdan kriz çıkmazdı. Çünkü iki taraf da G.Saraylı. Ancak sorunlar da masaya yatırıldı. Özellikle Fatih hocanın yönetime, oyuncularla ilgili yapılan açıklamalardan dolayı rahatsızlığını dile getirdiğini duydum. Hoca burada haklı. Takımı kendisi yönetiyor, başkan Cengiz ve yönetimi de futbolcuların paralarını ödemeye özen gösteriyor. Belhanda ve Feghouli üzerine yapılan spekülasyonların dışarıya fazla yansıtılması ve medyada sürekli gündem oluşturması takıma ciddi zarar veriyor. Terim de yönetime bu düşüncelerini aktardı. Toplantı sonunda Terim'in "Her şey yolunda" açıklaması; içeride çok şey yaşandı ama G.Saray etiğine bağlı olarak 'kol kırılır yen içinde kalır' felsefesinin bir göstergesiydi.

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Galatasaray: Fatih Terim kırmızı çizgimiz
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