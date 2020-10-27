Kahramanmaraşspor'da 14 futbolcunun Covid testi pozitif çıktı

Kırmızı-Beyazlı Kahramanmaraşspor'da 14 futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Zonguldak Kömürspor ve Gümüşhanespor maçları ileri bir tarihe ertelendi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraşspor'da 14 oyuncu korona virüse yakalandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "3 teknik heyet, 2 kulüp personelimiz ve 14 futbolcumuzda korona virüs test sonuçları pozitif çıkmıştır. 28 Ekim Çarşamba günü oynayacağımız Zonguldak Kömürspor maçı ve Gümüşhanespor maçlarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.