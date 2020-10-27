Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Okan Buruk'tan PSG maçı yorumu! "Yenilmez değiller"

'tan maçı yorumu! "Yenilmez değiller"

'ndeki temsilcimiz , dev organizasyonun ikinci haftasında sahasında 'yi konuk edecek. Fransız devi ile oynanacak zorlu mücadele öncesinde teknik direktör , basın toplantısı düzenledi. Buruk, "Hiç bir takım yenilmez değildir" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 19:08 Son Güncelleme: 27.10.2020 19:10 ABONE OL
Okan Buruk'tan PSG maçı yorumu! Yenilmez değiller

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Alman ekibi Leipzig'e 2-0 yenilen Başakşehir, Devler Ligi'ndeki ikinci sınavını PSG karşısında verecek.

Turnuvanın favori ekiplerinden biri olan Fransız temsilcisine karşı zorlu bir mücadeleye çıkacak olan turuncu-lacivertlilerde Okan Buruk bir basın toplantısı düzenledi.

Yarın (28 Ekim) oynanacak karşılaşma öncesinde Buruk'un değerlendirmeleri şöyle:

"Ülke puanı açısından büyük önem taşıyan bir maç. Bu sene grupta toplayacağımız puanlar çok değerli. İlk maçta bunu başaramadık ama aynı istekle bu maça hazırlanıyoruz.

Dünyanın birçok yerinde insanlar PSG maçını izleyecek. Hem kendimizi hem de Türk futbolunu temsil edeceğimiz önemli bir karşılaşmaya çıkacağız.

PSG çok farklı bir takım. Çok fazla yıldıza sahipler. Bazen bireysel oyundaki oyuncuların kalitelerini sergileyerek yaptıkları işe engel olamıyorsunuz. Ama biz takım olarak iyi bir mücadele ortaya koymaya çalışacağız. Hiç bir takım yenilmez değildir.

Leipzig maçı dengeli geçen ve bir tarafın pozisyonları sonuçlandırdığı, diğer tarafın sonuçlandıramadığı bir maç olmuştu. PSG'nin çok güçlü bir kadrosu var ancak rakipten korkmadan kendi oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız."

EN ÇOK OKUNANLAR

İETT otobüsünde yaşanan mastürbasyon skandalı sonrası son dakika haberi! Adliyeye gelirken yüzünü kapattı...
SON DAKİKA: Mustafa Varank'tan Fransız malları boykot açıklaması! İşte Türkiye'de üretilen Fransa markaları ve ürünleri listesi
SON DAKİKA: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları
SON DAKİKA HABERİ: KYK yapılandırması ile borçlar nasıl ödenecek? Vergi affı geldi mi? ‘Borç yapılandırma paketi’ ile ilgili en çok merak edilen sorular yanıt buldu!
Son Dakika Haberi: İETT otobüsünde mastürbasyon yapan sapık hakkında karar verildi! İfadesi ortaya çıktı...
Masumlar Aparmanı'nın Han'ı gazetecilerin objektifine takıldı! Birkan Sokullu'dan flaş Aslı Enver çıkışı
Son dakika haberleri: Bölgenin en caydırıcı gücü! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Türk F-16'larını görürsünüz" demişti
SON DAKİKA | 6., 7., 10. ve 11. sınıflar için yüz yüze eğitim başlıyor! Okullar ne zaman açılıyor, kaçıncı sınıflar okula gidecek?
SON DAKİKA HABERİ: Altın fiyatları hareketlendi! 27 Ekim gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
SON DAKİKA… CHP’de İnce’nin ardından Sarıgül depremi! İşte kadrosundaki kritik isimler
ARKADAŞINA GÖNDER
Okan Buruk'tan PSG maçı yorumu! "Yenilmez değiller"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA