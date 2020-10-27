Okan Buruk'tan PSG maçı yorumu! "Yenilmez değiller"

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Alman ekibi Leipzig'e 2-0 yenilen Başakşehir, Devler Ligi'ndeki ikinci sınavını PSG karşısında verecek.

Turnuvanın favori ekiplerinden biri olan Fransız temsilcisine karşı zorlu bir mücadeleye çıkacak olan turuncu-lacivertlilerde Okan Buruk bir basın toplantısı düzenledi.

Yarın (28 Ekim) oynanacak karşılaşma öncesinde Buruk'un değerlendirmeleri şöyle:

"Ülke puanı açısından büyük önem taşıyan bir maç. Bu sene grupta toplayacağımız puanlar çok değerli. İlk maçta bunu başaramadık ama aynı istekle bu maça hazırlanıyoruz.

Dünyanın birçok yerinde insanlar PSG maçını izleyecek. Hem kendimizi hem de Türk futbolunu temsil edeceğimiz önemli bir karşılaşmaya çıkacağız.

PSG çok farklı bir takım. Çok fazla yıldıza sahipler. Bazen bireysel oyundaki oyuncuların kalitelerini sergileyerek yaptıkları işe engel olamıyorsunuz. Ama biz takım olarak iyi bir mücadele ortaya koymaya çalışacağız. Hiç bir takım yenilmez değildir.

Leipzig maçı dengeli geçen ve bir tarafın pozisyonları sonuçlandırdığı, diğer tarafın sonuçlandıramadığı bir maç olmuştu. PSG'nin çok güçlü bir kadrosu var ancak rakipten korkmadan kendi oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız."