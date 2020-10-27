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A Milli Takımı 'ya yenildi

A Milli Takımı, maçında ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibine 4-2 kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 20:18 ABONE OL
Türkiye Kadın A Milli Takımı Rusya'ya yenildi

Türkiye Kadın A Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Rusya'ya 4-2 mağlup oldu.

Moskova'da Sapsan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada milli takımımızın gollerini 77'nci dakikada Derya Arhan ve 86'ncı dakikada Didem Karagenç attı.

Rusya'nın gollerini ise 13'üncü dakikada Nelli Korovkina, 22 ve 46'ncı dakikalarda Margarita Chernomyrdina, 49'uncu dakikada Natalya Mashina kaydetti.

Kadın A Milli Takımımız, 27 Kasım'da Estonya ile deplasmanda, 1 Aralık'ta Rusya ile kendi sahasında karşılaşacak ve Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarını tamamlayacak.

Kadın Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda oynadığı 8 maçta topladığı 2 puanla beşinci sırada bulunuyor.

STAT: Sapsan Stadyumu Moskova

HAKEMLER: Elvira Nurmustafina, Elena Alistratova, Nargis Magau, Justina Lavrenovaite

RUSYA: Tatyana Shcherbak, Anna Kozhnikova, Alsu Abdullina, Natalya Mashina (Dk.61 Lina Yakupova), Nadezhda Smirnova (Dk.46 Valeriya Bespalikova), Elina Samoylova, Kristina Mashkova, Anna Belomyttseva, Marina Fedorova, Margarita Chernomyrdina, Nelli Korovkina

TÜRKİYE: Selda Akgöz, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç, Yaşam Göksu, Gülbin Hız, Ebru Topçu (Dk.87 Elif Keskin), Emine Ecem Esen (Dk.52 Derya Arhan) , Ece Türkoğlu, İpek Kaya (Dk.46 Sevgi Çınar), Ecem Cümert (Dk.60 İlayda Civelek), Yağmur Uraz (Dk.52 Melike Öztürk)

GOLLER: Dk. 13 Nelli Korovkina, Dk. 22, Dk. 46 Margarita Chernomyrdina, Dk. 49 Natalya Mashina (Rusya) - Dk. 77 Derya Arhan, Dk. 86 Didem Karagenç (Türkiye)

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Türkiye Kadın A Milli Takımı Rusya'ya yenildi
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