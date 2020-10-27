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: ’nin en iyisi olduğunuzu gösterin

'a karşı derbinin ilk yarısını 1-0 geride kapatan 'de 'un devre arası konuşması maçın dönüm noktası oldu. Bulut’un, "Siz ’nin en iyi takımısınız. Ama sahada yürüyorsunuz! Çıkın ve Türkiye'nin en iyi takımı olduğunuzu ben dahil herkese gösterin" sözleri gidişatı değiştirdi.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 27.10.2020 ABONE OL
Erol Bulut: Türkiye’nin en iyisi olduğunuzu gösterin

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, soyunma odasında takımı ateşleyen konuşmasını yaptıktan sonra Jose Sosa'nın karşısına geçti ve kendisini oyundan alacağını anlattı.

Arjantinli oyuncuya "Taktiklerini senin üzerine kurmuşlar" diyen Bulut sözlerini şöyle sürdürdü: "Seni oyundan alarak onların planlarını bozacağız. Değişikliğin senin performansınla alakası olmadığını bil. Strateji değiştiriyorum ve bu nedenle seni oyundan alıyorum. Bundan sonra yine bizim en önemli silahlarımızdan biri olacaksın. Bundan kuşkun olmasın."

Fenerbahçe, Afobe'nin 23. dakikada attığı golle Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Cüneyt Çakır devreyi bitiren düdüğünü çalar çalmaz teknik direktör Erol Bulut, daha takım gelmeden soluğu soyunma odasında aldı. Bulut, oyuncular dışındaki herkesin odayı terk etmesini istedi. Ardından takımın bugüne kadar alışık olmadığı kadar sert ifadelerle yapmaları gereken hamleleri tek tek anlattı.

BİRE BİR İLETİŞİMLE ANLATTI
Bulut, sahip oldukları potansiyeli sahaya yansıtamadıkları nedeniyle oyuncularına çıkışırken, "Siz Türkiye'nin en iyi takımısınız. Ama sahada yürüyorsunuz! Çıkın ve Türkiye'nin en iyi takımı olduğunuzu ben dahil herkese gösterin" ifadelerini kullandı. Bulut'un ayrıca taktik bilgilendirmeyi de futbolcular dışında kimsenin olmadığı odada yaptığı ve oyuncularıyla bire bir iletişim kurarak ikinci devrede takımın ayağa kalkmasında başrolde olduğu kaydedildi.

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Erol Bulut: Türkiye’nin en iyisi olduğunuzu gösterin
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