Zirvenin perde arkasında Feghouli ve Belhanda detayı

Galatasaray'da yönetim ile Fatih Terim, gündemdeki konuları ve yaşanan krizi konuşmak için bir toplantı yaptı. Terim'in görevine son verileceği yönünde çıkan iddiaların aksine iki taraf da sorun olmadığını açıkladı.
"Galatasaray yönetimi ile Fatih Terim'in yaptığı toplantıdan kriz çıkmazdı. Çünkü iki taraf da G.Saraylı.
Ancak sorunlar da masaya yatırıldı. Özellikle Fatih hocanın yönetime, oyuncularla ilgili yapılan açıklamalardan dolayı rahatsızlığını dile getirdiğini duydum.
Hoca burada haklı. Takımı kendisi yönetiyor, başkan Cengiz ve yönetimi de futbolcuların paralarını ödemeye özen gösteriyor.
Belhanda ve Feghouli üzerine yapılan spekülasyonların dışarıya fazla yansıtılması ve medyada sürekli gündem oluşturması takıma ciddi zarar veriyor.
Terim de yönetime bu düşüncelerini aktardı. Toplantı sonunda Terim'in "Her şey yolunda" açıklaması; içeride çok şey yaşandı ama G.Saray etiğine bağlı olarak 'kol kırılır yen içinde kalır' felsefesinin bir göstergesiydi."