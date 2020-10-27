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Zirvenin perde arkasında Feghouli ve detayı

'in 6. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden 'da gözler ve yönetim arasındaki krize çevrilmişti. Son dönemde yapılan karşılıklı açıklamalarla tansiyon yükselmişti. Dün Türk Telekom Stadı'nda yönetim ile Terim bir araya geldi. Toplantıdan uzlaşma kararı çıktı. yazarı , görüşmenin perde arkasını yazdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.10.2020 01:06 ABONE OL
Zirvenin perde arkasında Feghouli ve Belhanda detayı

'da yönetim ile , gündemdeki konuları ve yaşanan krizi konuşmak için bir toplantı yaptı. Terim'in görevine son verileceği yönünde çıkan iddiaların aksine iki taraf da sorun olmadığını açıkladı.

Zirvenin perde arkasında Feghouli ve Belhanda detayı

yazarı , toplantının perde arkasını yazdı. İşte detaylar...

Zirvenin perde arkasında Feghouli ve Belhanda detayı

" yönetimi ile 'in yaptığı toplantıdan kriz çıkmazdı. Çünkü iki taraf da G.Saraylı.

Zirvenin perde arkasında Feghouli ve Belhanda detayı

Ancak sorunlar da masaya yatırıldı. Özellikle Fatih hocanın yönetime, oyuncularla ilgili yapılan açıklamalardan dolayı rahatsızlığını dile getirdiğini duydum.

Zirvenin perde arkasında Feghouli ve Belhanda detayı

Hoca burada haklı. Takımı kendisi yönetiyor, başkan Cengiz ve yönetimi de futbolcuların paralarını ödemeye özen gösteriyor.

Zirvenin perde arkasında Feghouli ve Belhanda detayı

ve Feghouli üzerine yapılan spekülasyonların dışarıya fazla yansıtılması ve medyada sürekli gündem oluşturması takıma ciddi zarar veriyor.

Zirvenin perde arkasında Feghouli ve Belhanda detayı

Terim de yönetime bu düşüncelerini aktardı. Toplantı sonunda Terim'in "Her şey yolunda" açıklaması; içeride çok şey yaşandı ama G.Saray etiğine bağlı olarak 'kol kırılır yen içinde kalır' felsefesinin bir göstergesiydi."

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Zirvenin perde arkasında Feghouli ve Belhanda detayı
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