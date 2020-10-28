Chelsea deplasmanda 4 attı! Krasnodar 0-4 Chelsea (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda ikinci hafta maçları Krasnodar-Chelsea müsabakasıyla başladı.
İlk hafta maçlarının ardından 1'er puanı bulunan iki ekip, Rusya'da Stadion FK Krasnodar'da karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi Chelsea, deplasmanda farklı kazanmayı bildi.
Jorginho'nun penaltı atışından faydalanamadığı ilk yarıyı Maviler, Hudson-Odoi'nin 37. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.
Chelsea, 76'da Werner, 79'da Ziyech'in golleriyle farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmada son sözü ise 90. dakikada Pulusic söyledi. İngiliz ekibi 4-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Chelsea grupta 4 puana çıkarken, Krasnodar 1 puanda kaldı.