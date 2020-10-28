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deplasmanda 4 attı! 0-4 Chelsea (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında 'yi konuk etti. Stadion FK Krasnodar'daki zorlu mücadeleden galip ayrılan taraf 4-0'lık skorla İngiliz ekibi oldu. Chelsea'ye 3 puanı getiren golleri Hudson-Odoi, Werner, Ziyech ve Pulisic kaydetti.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 22:53 ABONE OL
Chelsea deplasmanda 4 attı! Krasnodar 0-4 Chelsea MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda ikinci hafta maçları Krasnodar-Chelsea müsabakasıyla başladı.

İlk hafta maçlarının ardından 1'er puanı bulunan iki ekip, Rusya'da Stadion FK Krasnodar'da karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi Chelsea, deplasmanda farklı kazanmayı bildi.

Jorginho'nun penaltı atışından faydalanamadığı ilk yarıyı Maviler, Hudson-Odoi'nin 37. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

Chelsea, 76'da Werner, 79'da Ziyech'in golleriyle farkı 3'e çıkardı. Karşılaşmada son sözü ise 90. dakikada Pulusic söyledi. İngiliz ekibi 4-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Chelsea grupta 4 puana çıkarken, Krasnodar 1 puanda kaldı.

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Chelsea deplasmanda 4 attı! Krasnodar 0-4 Chelsea (MAÇ SONUCU)
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