Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emre Belözoğlu imzayı atıyor

imzayı atıyor

’de ’nun görevi bugün resmen açıklanacak. Sarı-lacivertlilerin yeni sportif direktörü, transferin tek sorumlusu olacak. Başkan’ın danışmanlığını yapacak.

Giriş Tarihi: 28.10.2020 ABONE OL
Emre Belözoğlu imzayı atıyor

Fenerbahçe'de beklenen gün geldi...

Emre Belözoğlu bugün saat 14.00'te yeni görevi için imzayı atacak. Futbolu bırakma kararından bu yana kulüpte etkin rol alan ve bu sezon yapılan 18 transferde başrolü oynayan Belözoğlu'nun yeni göreviyle ilgili yetkileri ve kulüpteki görevleri belli olacak.

40 yaşındaki Belözoğlu, kulübün futbolla ilgili operasyonlarında adeta merkezde yer alacak. Takım planlaması ve transfer Belözoğlu'ndan sorumlu olacak. Samandıra ile yönetim arasında köprü vazifesi görecek. Bunun dışında Dereağzı ile koordinasyonu yine Belözoğlu önderliğindeki sportif direktörlük müessesesi gerçekleştirecek.

Emre Belözoğlu'na bağlı bir ekip de olacak. Ayrıca Belözoğlu'nun ekibinde hukukçular da var. Belözoğlu, kulübün futbol operasyonlarıyla ilgili tüm gelişmeleri düzenli olarak Başkan Ali Koç'a raporlayacak. Başkan'ın adeta futbol danışmanı statüsünde olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! MEB'den okullarla ilgili flaş açıklama
SON DAKİKA: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank bankaların taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları
Bilim Kurulu üyesinden flaş corona açıklaması: Semptomlar değişiyor!
SON DAKİKA - Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 27 Ekim 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
28 Ekim 2020 Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Diyanet takvimi ile Kandil günleri ve tarihleri
SON DAKİKA | 6., 7., 10. ve 11. sınıflar için yüz yüze eğitim başlıyor! Okullar ne zaman açılıyor, kaçıncı sınıflar okula gidecek?
İETT otobüsünde yaşanan mastürbasyon skandalı sonrası son dakika haberi! Adliyeye gelirken yüzünü kapattı...
SON DAKİKA: Mustafa Varank'tan Fransız malları boykot açıklaması! İşte Türkiye'de üretilen Fransa markaları ve ürünleri listesi
Bu sene Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, bugün kandil mi? 2020 Mübarek Mevlid Kandili ne zaman ve anlamı önemi nedir? Diyanet İşleri ile Kandil günleri
Corona virüs belirtilerine dikkat! Uzmanlar uyardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Belözoğlu imzayı atıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA